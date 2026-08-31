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7 सितंबर को बुध के गोचर से बनेगा भद्र राजयोग, इन राशियों को करियर-कारोबार में मिलेगा फायदा
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: विनोद शुक्ला
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:57 PM IST
सार
7 सितंबर 2026 को बुध कन्य राशि में गोचर करेंगे जिससे भद्र राजयोग का निर्माण होगा। पंचमहापुरुष राजयोग में भद्र राजयोग को बहुत ही शुभ और लाभकारी योग माना जाता है, इससे कुछ राशि वालों को लाभ के सुनहरे मौके मिल सकते हैं।
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भद्र राजयोग
- फोटो : amar ujala
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7 सितंबर 2026 को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर करेंगे जिससे भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणित, संचार और तर्क-वितर्क का कारक ग्रह माना जाता है। सितंबर माह में बुध का अपनी स्व राशि और उच्च राशि में गोचर करना कई राशियों के करियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक स्थिति में सकारात्कम बदलाव देखने को मिल सकता है। पंचांग के अनुसार, बुध 7 सितंबर को दोपहर 01 बजकर 13 मिनट पर अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे जिससे भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। बुध इस राशि में 26 सितंबर तक रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार भद्र महापुरुष राजयोग को पंचमहापुरुष राजयोग में एक माना जाता है। यह राजयोग तब बनता है जब बुध अपनी स्वराशि या फिर उच्च राशि के साथ कुंडली के केंद्र भाव में होता है। आइए जानते हैं बुध के कन्या राशि में गोचर करने किन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
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वृषभ राशि
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भद्र राजयोग का वृषभ राशि पर प्रभाव
वृषभ राशि वालों के लिए बुध का अपनी स्वराशि और उच्च राशि में गोचर शुभ और सकारात्मक बदलाव वाला साबित हो सकता है। आर्थिक नजरिए से बुध का गोचर वृषभ वालों के लिए अच्छा साबित होगा। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में अपने वरिष्ठों का साथ मिलेगा और इसके साथ ही नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर भी मिलेंगे। करियर-कारोबार में बेहतर डील मिल सकती है। निवेश के मामलों में आने वाला समय आप आपके लिए शुभ और अच्छा साबित होगा।
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कन्या राशि
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कन्या राशि पर प्रभाव
बुध का गोचर कन्या राशि के लिए शुभ और लाभकारी साबित होगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपकी नेतृत्व क्षमता में विकास होगा। कार्यक्षेत्र में आपको नई तरह की जिम्मेदारी और पदोउन्नति के अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगा। कारोबाार में कुछ नई डील हासिल हो सकती है। धन के लेन-देन के मामलों में आपको थोड़ा संभलकर करना होगा। आय के अतिरिक्त नए-नए स्त्रोतों में इजाफा होगा।
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कुंभ राशि
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कुंभ राशि पर प्रभाव
कुंभ राशि वालों के लिए बुध का कन्या राशि में गोचर नए तरह के अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान आपके अटके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। नौकरी और कारोबार में इस राशि वालों को कोई महत्वपूर्ण डील मिल सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकर के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के अच्छे और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। अतिरिक्त धन प्राप्ति के योग हैं।
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सिंह राशि
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सिंह राशि पर प्रभाव
बुध का कन्या राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस दौरान आपको नए संपर्कों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में आपको विस्तार की योजनाओं में बल मिलेगा। आर्थिक मामलों में कई तरह के सकारात्मक बदलाव के के संकेत हैं। वैवाहिक और प्रेम संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा।
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