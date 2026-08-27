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लकी राशिफल: 31 अगस्त तक इन राशियों का रहेगा गोल्डन टाइम, नई नौकरी के बनेंगे योग

Thu, 27 Aug 2026 05:25 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 27 Aug 2026 05:25 PM IST
सार

Lucky Horoscope Till 31 August 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 31 अगस्त तक कुछ राशि के जातकों को धन लाभ, करियर में तरक्की, विदेश यात्रा के योग और मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन सकते हैं। 
 

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Lucky Horoscope Till 31 August 2026 these zodiac will get benefits in hindi
लकी राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Lucky Horoscope Till 31 August 2026: वर्तमान समय में ग्रहों की चाल बेहद खास बनी हुई है। सूर्य अपनी ही राशि सिंह में विराजमान हैं, वहीं गुरु उच्च राशि में मौजूद हैं। इसके अलावा बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। ग्रहों की यह विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत दे रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 31 अगस्त तक कुछ राशि के जातकों को धन लाभ, करियर में तरक्की, विदेश यात्रा के योग और मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन सकते हैं। रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। आइए जानते हैं कौन-सी राशियां इस दौरान रहेंगी सबसे भाग्यशाली।


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लकी राशिफल - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

  • मेष राशि वालों के लिए आने वाला समय काफी शुभ रहने वाला है। 
  • समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आत्मविश्वास मजबूत होगा। 
  • कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनसे भविष्य में लाभ के रास्ते खुलेंगे। 
  • नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
  • घर-परिवार का माहौल सुखद रहेगा और मन में सकारात्मकता बनी रहेगी।
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लकी राशिफल - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि

  • कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति लाभ के संकेत दे रही है। 
  • निवेश से जुड़े मामलों में भी फायदा होने की संभावना है।
  • धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
  • परिवार में सुख-शांति और माहौल सकारात्मक बना रहेगा।
  • नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे जातकों को बेहतर अवसर मिल सकता है।

 

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लकी राशिफल - फोटो : अमर उजाला

मकर राशि

  • मकर राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। 
  • मेहनत का पूरा फल मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 
  • पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। 
  • आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
  • करियर के लिहाज से समय शानदार रह सकता है।
  • आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ रुके हुए काम भी पूरे होने के योग हैं। 

 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
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