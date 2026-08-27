लकी राशिफल: 31 अगस्त तक इन राशियों का रहेगा गोल्डन टाइम, नई नौकरी के बनेंगे योग

Lucky Horoscope Till 31 August 2026: वर्तमान समय में ग्रहों की चाल बेहद खास बनी हुई है। सूर्य अपनी ही राशि सिंह में विराजमान हैं, वहीं गुरु उच्च राशि में मौजूद हैं। इसके अलावा बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। ग्रहों की यह विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत दे रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 31 अगस्त तक कुछ राशि के जातकों को धन लाभ, करियर में तरक्की, विदेश यात्रा के योग और मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन सकते हैं। रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। आइए जानते हैं कौन-सी राशियां इस दौरान रहेंगी सबसे भाग्यशाली।