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रक्षा बंधन 2026: राखी की थाली में जरूर रखें ये 5 खास चीजें, जानें इनके नाम और महत्व
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Thu, 27 Aug 2026 04:50 PM IST
सार
Rakhi Ki Thali Me Kya Kya Rakhe: राखी के साथ-साथ पूजा थाली में कुछ अन्य शुभ चीजें जरूर रखनी चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों के साथ राखी बांधने और पूजा करने से रिश्ते में प्रेम, सुख और खुशहाली बनी रहती है।
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Rakhi Ki Thali Me Kya Kya Rakhe
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Rakhi Ki Thali Me Kya Kya Rakhe: 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार देशभर में मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी तरक्की, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। वहीं, भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हुए उसे उपहार देता है। शास्त्रों में रक्षाबंधन के पर्व को भाई-बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना गया है। वहीं, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से लेकर पूजा की थाली सजाने तक की विशेष मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राखी की थाली में राखी के साथ कुछ शुभ चीजें जरूर रखनी चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों के साथ राखी बांधने और पूजा करने से भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, सुख और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही, घर में सकारात्मकता और शुभता का संचार होता है। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन राखी की थाली में किन-किन चीजों को रखना शुभ माना जाता है।
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रक्षाबंधन 2026 के तीन खास मुहूर्त
28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5 बजकर 57 मिनट से 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।
दूसरा-सुबह 7 बजकर 33 मिनट से 9 बजकर 10 मिनट तक।
तीसरासुबह 9 बजकर 10 मिनट से 10 बजकर 46 मिनट तक।
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दिन का चौघड़िया
चर: सुबह 5:58 से 7:31 बजे तक
लाभ: सुबह 7:31 से 9:04 बजे तक
अमृत: सुबह 9:04 से 10:37 बजे तक
काल: सुबह 10:37 से दोपहर 12:10 बजे तक
शुभ: दोपहर 12:10 से 1:43 बजे तक
रोग: दोपहर 1:43 से 3:16 बजे तक
उद्वेग: दोपहर 3:16 से 4:49 बजे तक
चर: शाम 4:49 से 6:23 बजे तक
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राखी
राखी की थाली में सबसे पहले राखी जरूर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बहन उसकी सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती है।
रोली
राखी की थाली में रोली या कुमकुम जरूर रखें। राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक किया जाता है। इससे सुख-समृद्धि बढ़ती हैं।
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चावल
तिलक लगाने के बाद भाई के माथे पर अक्षत यानी चावल भी लगाएं। अक्षत को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
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