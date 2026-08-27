रक्षा बंधन 2026: राखी की थाली में जरूर रखें ये 5 खास चीजें, जानें इनके नाम और महत्व

Rakhi Ki Thali Me Kya Kya Rakhe: 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार देशभर में मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी तरक्की, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। वहीं, भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हुए उसे उपहार देता है। शास्त्रों में रक्षाबंधन के पर्व को भाई-बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना गया है। वहीं, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से लेकर पूजा की थाली सजाने तक की विशेष मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राखी की थाली में राखी के साथ कुछ शुभ चीजें जरूर रखनी चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों के साथ राखी बांधने और पूजा करने से भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, सुख और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही, घर में सकारात्मकता और शुभता का संचार होता है। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन राखी की थाली में किन-किन चीजों को रखना शुभ माना जाता है।