साप्ताहिक लकी राशिफल: सितंबर का पहला सप्ताह इन राशियों को देगा लाभ, पूरी होंगी सभी इच्छाएं

1 of 4 साप्ताहिक लकी राशिफल - फोटो : अमर उजाला

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Weekly Lucky Horoscope 31 August to 06 September 2026: शुभ योग और ग्रहों की विशेष स्थिति के साथ सितंबर का पहला सप्ताह शुरू होने वाला है। इस सप्ताह जन्माष्टमी, शुक्र गोचर और ग्रहों के कई खास संयोग देखने को मिलेंगे। इन ज्योतिषीय घटनाओं का प्रभाव कुछ राशियों के लिए लकी साबित हो सकता है। इस दौरान जातकों को धन लाभ, करियर में तरक्की, यात्रा के अवसर और नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। वहीं, शुक्र का राशि परिवर्तन जातकों के लंबे समय से अटके काम पूरे और भौतिक सुख में वृद्धि कर सकता है। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।



जन्माष्टमी पर ग्रहों का दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के रिश्तों में आ सकता है बड़ा बदलाव

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा। आप किसी बड़ी यात्रा के लिए निकल सकते हैं, जो आपके लिए सुखद और लाभकारी साबित हो सकती है। इस दौरान व्यवसाय में मनचाही प्रगति एवं लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। विरोधी खुद आपसे समझौते की पहल कर सकते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में तनाव कम होगा। नौकरी और कारोबार में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी मेहनत की सराहना होगी। जीवन में खुशियां इस सप्ताह आप अधिक महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाओं में भी सफलता मिल सकती है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से कई जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे।

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