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साप्ताहिक लकी राशिफल: सितंबर का पहला सप्ताह इन राशियों को देगा लाभ, पूरी होंगी सभी इच्छाएं
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:58 AM IST
सार
Weekly Lucky Horoscope: सितंबर का पहला सप्ताह खास रहने वाला है। जातकों को विशेष लाभ मिलने के साथ-साथ मनचाही इच्छाएं भी पूरी होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशियों के लिए सितंबर का पहला सप्ताह लाभकारी रहेगा।
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साप्ताहिक लकी राशिफल
- फोटो : अमर उजाला
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Weekly Lucky Horoscope 31 August to 06 September 2026: शुभ योग और ग्रहों की विशेष स्थिति के साथ सितंबर का पहला सप्ताह शुरू होने वाला है। इस सप्ताह जन्माष्टमी, शुक्र गोचर और ग्रहों के कई खास संयोग देखने को मिलेंगे। इन ज्योतिषीय घटनाओं का प्रभाव कुछ राशियों के लिए लकी साबित हो सकता है। इस दौरान जातकों को धन लाभ, करियर में तरक्की, यात्रा के अवसर और नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। वहीं, शुक्र का राशि परिवर्तन जातकों के लंबे समय से अटके काम पूरे और भौतिक सुख में वृद्धि कर सकता है। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह खास साबित होगा। इस दौरान आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पारिवारिक या मांगलिक कार्यक्रम में सपरिवार भाग लेने की स्थितियां बन सकती हैं। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं और आपकी स्थिति पहले से मजबूत होगी। कला के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित फल मिलता दिखाई दे रहा है। नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा और कारोबार में लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा। आप किसी बड़ी यात्रा के लिए निकल सकते हैं, जो आपके लिए सुखद और लाभकारी साबित हो सकती है। इस दौरान व्यवसाय में मनचाही प्रगति एवं लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। विरोधी खुद आपसे समझौते की पहल कर सकते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में तनाव कम होगा। नौकरी और कारोबार में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी मेहनत की सराहना होगी। जीवन में खुशियां इस सप्ताह आप अधिक महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाओं में भी सफलता मिल सकती है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से कई जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे।
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साप्ताहिक लकी राशिफल
- फोटो : amar ujala
तुला राशि
तुला राशि वालों को धन लाभ होगा और आर्थिक स्थिति पहले से शानदार रहेगी। नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबारियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और कोई महत्वपूर्ण डील आपके पक्ष में आ सकती है। परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा।
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