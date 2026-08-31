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तुला राशि के जातक इस माह मेहनत और सावधानी के साथ आगे बढ़ें, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

Mon, 31 Aug 2026 02:04 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 31 Aug 2026 02:04 PM IST
सार

तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मेहनत और सावधानी के साथ आगे बढ़ने वाला रहेगा। यदि आप अपने काम को संयमित तरीके से करेंगे तो उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

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Libra Monthly Horoscope September 2026 tula masik rashifal September monthly rashifal in hindi
September Monthly Horoscope - फोटो : AI

विस्तार
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तुला राशि वायु तत्व की संतुलनप्रिय, सौम्य और न्यायप्रिय राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक व्यवहारकुशल, आकर्षक व्यक्तित्व वाले और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। ये लोग जीवन में सामंजस्य बनाए रखना पसंद करते हैं और हर परिस्थिति को समझदारी से संभालने की क्षमता रखते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जिन्हें प्रेम, सौंदर्य, सुख-सुविधा और वैभव का कारक माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है।

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तुला राशि (सितंबर मासिक राशिफल)
करियर और व्यापार
तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मेहनत और सावधानी के साथ आगे बढ़ने वाला रहेगा। यदि आप अपने काम को संयमित तरीके से करेंगे तो उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन सहकर्मियों और स्वजनों का सहयोग आपको राहत देगा। नौकरीपेशा लोगों के अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। काम के सिलसिले में होने वाली यात्राएं थकान देने वाली हो सकती हैं, लेकिन अंत में लाभकारी साबित होंगी। माह के मध्य में सरकारी या प्रशासनिक मामलों में विनम्रता से काम लें। कारोबारियों को जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए और पैसों के लेनदेन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
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परिवार और रिलेशनशिप
माह के पूर्वार्ध में प्रियजनों और परिवार के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं और अपनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह समय सामान्य रह सकता है।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
मध्य सितंबर में काम की अधिकता के कारण शारीरिक और मानसिक थकान परेशान कर सकती है। इस दौरान बेवजह किसी से उलझने से बचें। सरकारी या प्रशासनिक मामलों में जल्दबाजी न करें। पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने का प्रयास करें।


उपाय
प्रतिदिन स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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