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कन्या राशि के जातकों को माह के आखिर में हो सकता है आर्थिक लाभ, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

Mon, 31 Aug 2026 02:04 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 31 Aug 2026 02:04 PM IST
सार

कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। कभी काम आसानी से पूरे होंगे तो कभी अचानक रुकावटें आ सकती हैं। महीने की शुरुआत बेहद शुभ रहेगी।

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Virgo Monthly Horoscope September 2026 kanya masik rashifal September monthly rashifal
September Monthly Horoscope - फोटो : AI

विस्तार
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कन्या राशि पृथ्वी तत्व की व्यावहारिक, विश्लेषणात्मक और अनुशासित राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक सूक्ष्मता से काम करने वाले, मेहनती और योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। हालांकि कई बार अधिक सोच-विचार और परफेक्शन की चाह तनाव भी बढ़ा सकती है। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, जिन्हें बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यावहारिक निर्णय का कारक माना जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा।

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कन्या राशि (सितंबर मासिक राशिफल)
करियर और व्यापार
कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। कभी काम आसानी से पूरे होंगे तो कभी अचानक रुकावटें आ सकती हैं। महीने की शुरुआत बेहद शुभ रहेगी। इस दौरान प्रभावशाली लोगों और सत्ता-सरकार से जुड़े व्यक्तियों से संपर्क बनने के योग हैं। उनकी मदद से लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। माह का पूर्वार्ध आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। हालांकि मध्य माह में कारोबार से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। व्यापार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है।
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परिवार और रिलेशनशिप
महीने के मध्य में परिवार के किसी करीबी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान घर-परिवार से जुड़े मामलों में धैर्य बनाए रखें। अपनों की जरूरतों को समझते हुए उनका सहयोग करना आपके लिए बेहतर रहेगा।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
इस महीने खुद की सेहत को नजरअंदाज न करें। माह के उत्तरार्ध में कागजी काम समय पर पूरा करें और नियमों की अनदेखी से बचें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि चोट लगने की आशंका है। भूमि-भवन से जुड़े विवादों को कोर्ट-कचहरी में ले जाने के बजाय आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को महीने के अंत में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।


उपाय
प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और श्री सुंदरकांड का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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