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सिंह राशि वालों के करियर और कारोबार में आ सकती है चुनौतियां, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

Mon, 31 Aug 2026 02:04 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 31 Aug 2026 02:04 PM IST
सार

सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना औसत परिणाम देने वाला रह सकता है। करियर और कारोबार में अचानक कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं।

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Leo Monthly Horoscope September 2026 singh masik rashifal September monthly rashifal
September Monthly Horoscope - फोटो : AI

विस्तार
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सिंह राशि अग्नि तत्व की प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, महत्वाकांक्षी और सम्मानप्रिय होते हैं। अपनी शर्तों पर जीवन जीना इन्हें पसंद होता है, लेकिन कई बार अहंकार और जल्दबाजी मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, जिन्हें आत्मबल, यश, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि सितंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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सिंह राशि (सितंबर मासिक राशिफल)
करियर और व्यापार
सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना औसत परिणाम देने वाला रह सकता है। करियर और कारोबार में अचानक कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। हालांकि महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। इसलिए जरूरी और महत्वपूर्ण काम महीने के पहले हिस्से में निपटाने का प्रयास करें। पहले सप्ताह में कामकाज से जुड़ी यात्राएं सफल और लाभकारी रह सकती हैं। इस दौरान स्वजनों का सहयोग भी मिलेगा। दूसरे सप्ताह तक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन कार्यस्थल पर सभी को साथ लेकर चलना जरूरी होगा। महीने के उत्तरार्ध में अपनी सूझबूझ से कई अड़चनों को दूर करने में सफल हो सकते हैं।
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परिवार और रिलेशनशिप
सितंबर में रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। महीने के मध्य में आपकी कही हुई बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे परिवार के किसी सदस्य के साथ विवाद होने की आशंका है। इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे समय में धैर्य से काम लेना और बेवजह की बहस से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
महीने का मध्य स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रह सकता है। मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही अचानक बड़े खर्च सामने आने से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। महीने के उत्तरार्ध में परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी और अपनी बुद्धि-विवेक से निजी जीवन की परेशानियों को कम करने में सफल होंगे।


उपाय
प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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