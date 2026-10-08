रहें अलर्ट: दिसंबर तक इन 3 राशि वालों पर रहेगी केतु की नजर, अटकेंगे बनते काम और बढ़ेगी टेंशन

Ketu Nakshatra Gochar 2026: 3 अक्तूबर 2026 को केतु सिंह में स्थित अपने ही मघा नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश कर चुके हैं। यह नक्षत्र गोचर 5 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहने वाला है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, केतु की चाल का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। जहां कुछ राशि वालों के लिए केतु का प्रभाव लाभकारी साबित हो सकता है, वहीं कुछ जातकों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ज्योतिष में केतु को रहस्यमयी और प्रभावशाली छाया ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि कुंडली में केतु की स्थिति अनुकूल न होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, बनते हुए कामों में रुकावट आ सकती है और मेहनत के बावजूद मनचाहे परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। ऐसे में केतु का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशि वालों के लिए सावधानी बरतने वाला माना जा रहा है। आइए जानते हैं किन 3 राशि वालों को 5 दिसंबर तक संभलकर रहने की जरूरत होगी।
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Ketu Gochar 2026
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वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आपके बनते हुए कामों में अचानक रुकावट आ सकती है या किसी काम को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। आवेश में आकर नौकरी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। धन के लेनदेन में खूब सावधानी बरतें और किसी को उधार देने से बचें। कार्यक्षेत्र में भी धैर्य के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। गैरजरूरी खरीदारी को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा।
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए भी केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। इस दौरान बड़ी सफलता आपके करीब आकर अटक सकती है। बिजनेस में व्यवस्थित तरीके से काम करने पर परिस्थितियों को संभालना आसान हो सकता है। यह समय कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा चुनौती भरा रहेगा। मेहनत के बावजूद परिणाम मिलने में देरी होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
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मकर राशि
मकर राशि वालों को केतु के इस गोचर के दौरान सावधानी बरतनी होगी। आपके कामों में अनावश्यक अड़चनें आ सकती हैं। अगर लंबे समय से कोई गैरजरूरी खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर हो सकता है। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव होने की संभावना बनेगी। कुछ जरूरी कार्यों को पूरा करने में देरी हो सकती है। इस दौरान किसी भी काम को जल्दबाजी में करने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाएं। साथ ही, महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
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