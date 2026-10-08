रहें अलर्ट: दिसंबर तक इन 3 राशि वालों पर रहेगी केतु की नजर, अटकेंगे बनते काम और बढ़ेगी टेंशन

Ketu Nakshatra Gochar 2026: 3 अक्तूबर 2026 को केतु सिंह में स्थित अपने ही मघा नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश कर चुके हैं। यह नक्षत्र गोचर 5 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहने वाला है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, केतु की चाल का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। जहां कुछ राशि वालों के लिए केतु का प्रभाव लाभकारी साबित हो सकता है, वहीं कुछ जातकों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ज्योतिष में केतु को रहस्यमयी और प्रभावशाली छाया ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि कुंडली में केतु की स्थिति अनुकूल न होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, बनते हुए कामों में रुकावट आ सकती है और मेहनत के बावजूद मनचाहे परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। ऐसे में केतु का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशि वालों के लिए सावधानी बरतने वाला माना जा रहा है। आइए जानते हैं किन 3 राशि वालों को 5 दिसंबर तक संभलकर रहने की जरूरत होगी।