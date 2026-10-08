शनि नक्षत्र परिवर्तन कल, स्वनक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश से इन राशि वालों को करियर-कारोबार में लाभ

1 of 5 शनि नक्षत्र परिवर्तन 2026 - फोटो : अमर उजाला







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कल, शुक्रवार 9 अक्तूबर को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के द्दष्टि से इसे बहुत ही खास माना जाता है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का स्वनक्षत्र होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, शनि 9 अक्तूबर 2026 को शाम करीब 7 बजकर 28 मिनट पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। आपको बता दें कि शनि अभी गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2026 को ये मार्गी होंगे। वहीं शनिदेव अपने स्वनक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में 8 फरवरी 2027 तक विराजमान रहेंगे फिर इसके बाद रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि के नक्षत्र परिवर्तन से कई राशि वालों के जीवन में करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन से किन-किन राशि वालों को बड़ा लाभ मिल सकता है।

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2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव

मेष राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आपको मेहनत का परिणाम मिलेगा। शनि के अपने नक्षत्र में गोचर करने से मेष राशि वालों को कठिन कार्यों से राहत मिलेगी। नौकरी में नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचना होगा।



3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

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4 of 5 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala

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5 of 5 मीन राशि - फोटो : amar ujala