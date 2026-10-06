7 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: मेष और कर्क समेत इन चार राशियों की इच्छाएं होंगी पूरी, आय में बढ़ोतरी के योग

1 of 5 भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला



बुधवार, 7 अक्तूबर को ज्योतिषीय गणना के अनुसार कई तरह के शुभ योगों का निर्माण होगा। ऐसे में इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। कल के दिन विशेष रूप से कुछ राशि वालों को धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। अचानक से धन लाभ होगा और करियर-कारोबार में नई योजनाएं कारगर रहेंगी। आर्थिक स्थितियां बेहतर रहेंगी और लाभ के अवसरो में वृद्धि होंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कल, 7 अक्तूबर को कौन-कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेंगी।

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2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

बुधवार, 7 अक्तूबर का दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आय में वृद्धि के योग हैं। अचानक से धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। करियर में नया अवसर या बदलाव मिल सकता है, जो भविष्य में फायदा देगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और घरेलू कामों में रुचि रहेगी। कारोबार में सहयोग मिलेगा। नया काम करने का मौका भी मिल सकता है।

3 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

बुधवार, 7 अक्तूबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए जोश, उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। लेन-देन में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े कारोबार में सफलता मिल सकती है। साझेदारों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। बुजुर्गों के साथ समय बिताने से महत्वपूर्ण सीख मिलेगी।

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4 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए बुधवार का दिन अच्छा रहेगा। कारोबार में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव भविष्य में लाभ देंगे। काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है और प्रमोशन के अवसर बनेंगे। दांपत्य जीवन में प्रेम और सम्मान बना रहेगा। परिवार का माहौल सुखद रहेगा।

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