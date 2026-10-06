8 फरवरी 2027 तक इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शनिदेव, नौकरी-व्यापार में मिलेगा जबरदस्त लाभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और यह एक राशि में करीब ढ़ाई वर्षों तक रहते हैं, फिर इसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। वहीं शनि समय-समय पर नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। पंचांग के अनुसार, शनिदेव 9 अक्तूबर 2026 उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। शनि इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं हैं ऐसे में आने वाले दिन कई राशि वालों के बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन से सबसे ज्यादा लाभ किन राशि वालों को होगा।
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर
वृषभ राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही लाभकारी रहेगा। आय के सोर्स में बढ़ोतरी होगी। नौकरीपेशा जातकों को नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। आय में इजाफा होगा और व्यापार में मुनाफा हासिल होगा। आपका कहीं अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर
शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। पुराने लेन-देन के मामलों में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। कोई बड़ा फैलला लेने में जल्दबाजी करने से बचें।
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तुला राशि
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तुला राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर
शनि के नक्षत्र परिवर्तन का अच्छा फल तुला राशि वालों को भी होगा। नौकरी में धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं। नौकरी में अच्छा लाभ होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तरीफे होगी धन संबंधी दिक्कते दूर होंगी और अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको अपनी मेहनत का पल मिलेगा।
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मकर राशि
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मकर राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव
शनि का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपको नौकरी-व्यापार में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने के अच्छे योग हैं। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। निवेश संबंधी मामलों में आपको अच्छा लाभ होगा।