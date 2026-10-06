8 फरवरी 2027 तक इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शनिदेव, नौकरी-व्यापार में मिलेगा जबरदस्त लाभ

1 of 6 शनि नक्षत्र परिवर्तन 2026 - फोटो : AI







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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और यह एक राशि में करीब ढ़ाई वर्षों तक रहते हैं, फिर इसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। वहीं शनि समय-समय पर नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। पंचांग के अनुसार, शनिदेव 9 अक्तूबर 2026 उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। शनि इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं हैं ऐसे में आने वाले दिन कई राशि वालों के बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन से सबसे ज्यादा लाभ किन राशि वालों को होगा।

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2 of 6 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर

वृषभ राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही लाभकारी रहेगा। आय के सोर्स में बढ़ोतरी होगी। नौकरीपेशा जातकों को नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। आय में इजाफा होगा और व्यापार में मुनाफा हासिल होगा। आपका कहीं अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।

3 of 6 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर

शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। पुराने लेन-देन के मामलों में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। कोई बड़ा फैलला लेने में जल्दबाजी करने से बचें।

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4 of 6 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर

शनि के नक्षत्र परिवर्तन का अच्छा फल तुला राशि वालों को भी होगा। नौकरी में धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं। नौकरी में अच्छा लाभ होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तरीफे होगी धन संबंधी दिक्कते दूर होंगी और अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको अपनी मेहनत का पल मिलेगा।

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5 of 6 मकर राशि - फोटो : amar ujala