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10 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों पर रहेगी मां दुर्गा की विशेष कृपा, नौकरी में तरक्की के योग

Sat, 10 Oct 2026 08:38 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 10 Oct 2026 08:38 PM IST
सार

रविवार, 11 अक्तूबर को ग्रहों-नक्षत्रों की बदली हुई चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 11 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं।

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kal ka rashifal 11 october ka rashifal know lucky zodiac sign
भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला
कल से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की गणना के आधार पर कई राशि वालों को लाभ मिलने के संकेत है। करियर-कारोबार अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं। योजनाओं का लाभ कुछ राशि वालों को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार दिखाई देगा। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन किन राशि वालों के ऊपर मां दुर्गा की विशेष कृपा रहेगी। आइए जानते हैं रविवार की भाग्यशाली राशियां। 

 
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मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि 
मेष राशि वालों के लिए कल का दिन शुभ और भाग्यशाली रहेगा। आपके ऊपर देवी दुर्गा की विशेष कृपा रहेगी। नौकरी में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। करियर-कारोबार में कई तरह के मौके कल के दिन आएंगे। आपको अच्छा मुनाफा हासिल होगा। आपकी सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। लेन-देन के मामलों में आपके लिए दिन सकारात्मक रहेगा। भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद उठाने में कामयाबी मिलेगी। 
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सिंह राशि - फोटो : amar ujala
सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का पहला दिन अच्छा साबित होगा। मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसरों की प्राप्ति होगी। भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। आमदनी में बढ़ोतरी के अच्छे साधन होंगे। व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। 
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वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए रविवार का दिन आपकी सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। कामकाज में कई तरह के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। योजनाएं कारगर रहेगी। अधूरे कार्यो में आपको सफलता मिलेगी। कुछ पुराने वाद-विवादों का निपटारा आज के दिन होगा। 
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धनु राशि - फोटो : amar ujala
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए दिन अच्छा और सकारात्मक रहेगा। करियर-कारोबार में आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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