10 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों पर रहेगी मां दुर्गा की विशेष कृपा, नौकरी में तरक्की के योग

1 of 5 भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







Link Copied





कल से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की गणना के आधार पर कई राशि वालों को लाभ मिलने के संकेत है। करियर-कारोबार अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं। योजनाओं का लाभ कुछ राशि वालों को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार दिखाई देगा। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन किन राशि वालों के ऊपर मां दुर्गा की विशेष कृपा रहेगी। आइए जानते हैं रविवार की भाग्यशाली राशियां।

Trending Videos

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन शुभ और भाग्यशाली रहेगा। आपके ऊपर देवी दुर्गा की विशेष कृपा रहेगी। नौकरी में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। करियर-कारोबार में कई तरह के मौके कल के दिन आएंगे। आपको अच्छा मुनाफा हासिल होगा। आपकी सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। लेन-देन के मामलों में आपके लिए दिन सकारात्मक रहेगा। भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद उठाने में कामयाबी मिलेगी।

3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का पहला दिन अच्छा साबित होगा। मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसरों की प्राप्ति होगी। भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। आमदनी में बढ़ोतरी के अच्छे साधन होंगे। व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए रविवार का दिन आपकी सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। कामकाज में कई तरह के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। योजनाएं कारगर रहेगी। अधूरे कार्यो में आपको सफलता मिलेगी। कुछ पुराने वाद-विवादों का निपटारा आज के दिन होगा।

विज्ञापन