Ketu Kark Rashi Gochar 2026: छाया ग्रह केतु जल्द ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 5 दिसंबर 2026 को केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, केतु लगभग 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में चंद्रमा की राशि कर्क में उनका यह गोचर कई वर्षों बाद होने जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार, केतु का यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। इस दौरान इन जातकों के भाग्य में चमक आ सकती है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। इसके अलावा नाम और प्रतिष्ठा बढ़ने के पूरे योग बनेंगे। आइए जानते हैं, केतु के इस गोचर से किन तीन राशियों को लाभ मिलने की संभावना है।