December Rashifal 2026: साल 2026 का आखिरी महीना खास होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में कई बड़े ग्रह-गोचरों का विशेष संयोग देखने को मिलेगा। ज्योतिषियों के अनुसार, माह की शुरुआत में राहु-केतु राशि परिवर्तन करेंगे और इसके साथ ही नक्षत्र गोचर भी करेंगे। इसके बाद शनि मार्गी होंगे। वहीं, सूर्य और बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। इस दौरान ग्रहों की युति और शुभ योगों का निर्माण होगा, जिन्हें ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की इन बदलती चालों का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए यह समय बड़ी सफलता और मान-सम्मान लेकर आ सकता है। ऐसे में दिसंबर का महीना कुछ राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है। आइए जानते हैं, ये भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं।
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दिसंबर राशिफल 2026
- फोटो : अमर उजाला
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बेहद भाग्यशाली साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों से बेहतर तालमेल बना रहेगा। समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इस माह कोई वाहन भी आप खरीद सकते हैं।
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दिसंबर राशिफल 2026
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तुला राशि
तुला राशि वालों को दिसंबर में भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। आर्थिक परेशानियां भी धीरे-धीरे कम होने के संकेत हैं। इस दौरान आप परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार से किया गया कोई पुराना वादा आज पूरा करने की जिम्मेदारी आ सकती है। पुरानी अनबन दूर हो सकती है। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने के संकेत हैं, जिससे मन में खुशी और संतोष रहेगा।
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दिसंबर राशिफल 2026
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मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रह सकता है। आपकी पहचान और लोगों के बीच प्रभाव मजबूत होने की संभावना है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वहीं, जिन लोगों का कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है, उन्हें इस दौरान अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इस माह व्यापार में आपकी मेहनत और निरंतर प्रयास लंबे समय से अटके हुए कामों को पूरा कराने में मदद करेंगे।
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