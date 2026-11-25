1 of 13 Aaj Ka Rashifal 26 November 2026 - फोटो : अमर उजाला

Aaj Ka Rashifal 26 November 2026: आज का दिन नौकरीपेशा और व्यापार से जुड़े जातकों के लिए कई अच्छे अवसर लेकर आया है। कुछ राशि वालों को करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं, तो वहीं निवेश के मामलों में भी लाभ के संकेत हैं। इस दौरान मान-सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन मेष सहित कुछ अन्य राशि वालों को काम को लेकर सावधानी रखनी होगी। इन जातकों को लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

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मेष राशि

आज आपको हर काम पूरी सावधानी और एकाग्रता के साथ करने की जरूरत होगी, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। कारोबार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण डील अचानक अटक सकती है, जिससे मन में बेचैनी या असमंजस पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय धैर्य रखें और समस्या का समाधान तलाशें। परिवार से जुड़ी निजी बातें बाहरी लोगों के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि अनावश्यक दखलंदाजी से मामला उलझ सकता है। घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ समय बिताने और उनकी बातें सुनने से रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ेगी। संतान की किसी जिद या आदत को लेकर आपको गंभीरता से विचार करना पड़ सकता है। उसे डांटने के बजाय प्यार और समझदारी से सही दिशा दिखाने का प्रयास करें। आज जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना आपके लिए विशेष रूप से जरूरी रहेगा।

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वृषभ राशि

आज आपकी समझदारी और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखने में मदद करेगी। आप किसी उलझे हुए मामले को भी अपने विवेक से सुलझाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि, बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें, क्योंकि आपकी अच्छी बात भी सामने वाले को बुरी लग सकती है। खरीदारी के दौरान उत्साह में आकर बजट से बाहर खर्च न करें। जीवनसाथी का सहयोग आपको हर परिस्थिति में भावनात्मक मजबूती देगा। कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बनाने या आपकी छवि प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी उनके इरादों पर भारी पड़ेगी। माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके सहयोग से लंबे समय से अटके किसी काम को पूरा करने का रास्ता भी खुल सकता है। आज अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

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मिथुन राशि

आज दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और नई उम्मीदों के साथ होगी। आप अपने कामकाज और भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साहित रहेंगे। यात्रा या घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। पुराने और लंबे समय से रुके हुए कामों में भी गति आने के संकेत हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत और अभ्यास में किसी तरह की कमी नहीं आने देनी चाहिए। निरंतर प्रयास ही सफलता का रास्ता मजबूत करेंगे। जीवनसाथी की किसी उपलब्धि या सफलता से मन प्रसन्न होगा और परिवार में गर्व का माहौल बनेगा। हालांकि, परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी न करें। सभी सदस्यों की भावनाओं को समझकर निर्णय लेना बेहतर होगा। अपनी मीठी वाणी और संयमित व्यवहार से पारिवारिक माहौल को खुशनुमा बनाए रख सकते हैं।

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