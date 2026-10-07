शारदीय नवरात्रि 2026: नवरात्रि में किस दिन कौन सी देवी की होगी पूजा, जानें सभी रूप और मंत्र

Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि सभी भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान देवी मां का आगमन पृथ्वी पर होता है और वह अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। इस दौरान भक्तजन विधि-विधान से देवी मां की पूजा-अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व की खास रौनक दशहरे तक देखने को मिलती है। वहीं, नवरात्रि के नौ दिनों में देवी मां के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी के अलग-अलग रूप की उपासना का विधान है। मान्यता है कि देवी के स्वरूप के अनुसार उनके मंत्र का जाप करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी और उनके कौन से मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।