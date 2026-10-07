58 साल बाद शारदीय नवरात्रि में ग्रह-नक्षत्रों का महासंयोग, इन 3 राशि के लोगों की खुलेगी बंद किस्मत

Shardiya Navratri 2026: 11 अक्तूबर 2026 से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा, जिसे इस बार बेहद खास माना जा रहा है। दरअसल, कई वर्षों बाद नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहे हैं। इन शुभ संयोगों का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी रह सकता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के समय हस्त नक्षत्र और शुक्ल योग का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा गुरु और चंद्रमा के केंद्र संबंध से बनने वाले गजकेसरी योग का भी दुर्लभ संयोग रहने वाला है। वहीं, शनि मीन राशि में विराजमान हैं और उनकी यह स्थिति भी ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति और इन शुभ योगों का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए विशेष रहने वाला है। इस दौरान जातकों को धन लाभ, करियर में मनचाही सफलता, परीक्षा में अच्छे परिणाम और हर क्षेत्र में भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।