58 साल बाद शारदीय नवरात्रि में ग्रह-नक्षत्रों का महासंयोग, इन 3 राशि के लोगों की खुलेगी बंद किस्मत

Shardiya Navratri 2026: 11 अक्तूबर 2026 से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा, जिसे इस बार बेहद खास माना जा रहा है। दरअसल, कई वर्षों बाद नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहे हैं। इन शुभ संयोगों का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी रह सकता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के समय हस्त नक्षत्र और शुक्ल योग का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा गुरु और चंद्रमा के केंद्र संबंध से बनने वाले गजकेसरी योग का भी दुर्लभ संयोग रहने वाला है। वहीं, शनि मीन राशि में विराजमान हैं और उनकी यह स्थिति भी ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति और इन शुभ योगों का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए विशेष रहने वाला है। इस दौरान जातकों को धन लाभ, करियर में मनचाही सफलता, परीक्षा में अच्छे परिणाम और हर क्षेत्र में भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।
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Shardiya Navratri 2026
- फोटो : अमर उजाला
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। आपकी किस्मत हर काम में साथ देगी। आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वहीं, नौकरी की तालाश करने वालों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका कोई बड़ा लक्ष्म इस समय पूरा होगा। कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग हैं और लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। साथ ही, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। किसी बेहतर पद का प्रस्ताव भी मिल सकता है।
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तुला राशि
तुला राशि वालों की किस्मत चमक सकती है। इस समय विवाह मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। इस दौरान भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना है। करियर और कारोबार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव इस समय अधिक महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय उपयोगी रह सकता है। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ने की संभावना बताई गई है। मनाचाहा पद आपको प्राप्त होगा। परिवार और रिश्तों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी
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मकर राशि
मकर राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है। अविवाहित जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। इस दौरान आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं और कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं, सरकारी क्षेत्रों में अटके काम पूरे होंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। व्यापारियों को भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ मान-सम्मान भी बढ़ सकता है।
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