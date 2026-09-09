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लक्ष्मी नारायण योग बनने से इन 4 राशियों का शुरू हो सकता है अच्छा समय, बंपर धन लाभ के योग

Wed, 09 Sep 2026 06:29 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 09 Sep 2026 06:29 PM IST
सार

26 सितंबर को बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इस योग के बनने से 4 राशियों को अच्छा लाभ होगा। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं राशियां। 

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budh shukra yuti in tula rashi and make laxmi narayan rajyog
Laxmi Narayan Yog 2026 - फोटो : अमर उजाला

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति से शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के योग समय-समय पर देखने को मिलते हैं। 26 सितंबर को बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर शुक्र के साथ युति देखने को मिलेगी। बुध-शुक्र की युति तुला राशि में होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। ज्योतिष में इस योग को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। इससे राशियों की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। करियर में अच्छी सफलता मिलने की संभावना होती है। इस योग के प्रभाव से कई राशियों के लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ रहने वाला होगा। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं ये राशियां। 

budh shukra yuti in tula rashi and make laxmi narayan rajyog
मिथुन राशि - फोटो : amar ujala
 मिथुन राशि 
- मिथुन राशि वालों के लिए लक्ष्मी-नारायण योग बहुत ही शुभ साबित होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। अचानक धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्दि होगी। 
- आपको पुराने निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है और अटके हुए काम पूरे होंगे।
- संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। 
budh shukra yuti in tula rashi and make laxmi narayan rajyog
तुला राशि - फोटो : amar ujala
तुला राशि
- तुला राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। 
- समाज में मान-सम्मान में इजाफा होगा और आपकी प्रसिद्धी बढ़ेगा।
- व्यापार में इस दौरान कोई बड़ा मुनाफा और डील प्राप्ति हो सकती है। 
- पुराने निवेश से आपको बंपर लाभ मिल सकता है और पुराने कर्जों का निपटारा होगा। 
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धनु राशि - फोटो : amar ujala
धनु राशि
- धनु राशि वालों के लिए यह लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही फलदायी साबित होगा।
- आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी जिससे आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। 
- जो लोग किसी व्यापार से संबंधित हैं उनको अच्छा लाभ होता हुआ मिल सकता है। 
- लंबे समय से रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे। 
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कुंभ राशि - फोटो : amar ujala
कुंभ राशि 
- कुंभ राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही शुभ और फलदायी होगा। 
- आपको अपनी किस्मत का भरपूर लाभ मिलेगा और मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। 
- जो लोग विदेश में नौकरी करने के इच्छुक हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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