लक्ष्मी नारायण योग बनने से इन 4 राशियों का शुरू हो सकता है अच्छा समय, बंपर धन लाभ के योग

1 of 5 Laxmi Narayan Yog 2026 - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति से शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के योग समय-समय पर देखने को मिलते हैं। 26 सितंबर को बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर शुक्र के साथ युति देखने को मिलेगी। बुध-शुक्र की युति तुला राशि में होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। ज्योतिष में इस योग को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। इससे राशियों की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। करियर में अच्छी सफलता मिलने की संभावना होती है। इस योग के प्रभाव से कई राशियों के लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ रहने वाला होगा। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं ये राशियां।

2 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

- मिथुन राशि वालों के लिए लक्ष्मी-नारायण योग बहुत ही शुभ साबित होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

- कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। अचानक धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्दि होगी।

- आपको पुराने निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है और अटके हुए काम पूरे होंगे।

- संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

3 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि

- तुला राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा।

- समाज में मान-सम्मान में इजाफा होगा और आपकी प्रसिद्धी बढ़ेगा।

- व्यापार में इस दौरान कोई बड़ा मुनाफा और डील प्राप्ति हो सकती है।

- पुराने निवेश से आपको बंपर लाभ मिल सकता है और पुराने कर्जों का निपटारा होगा।

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4 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala

धनु राशि

- धनु राशि वालों के लिए यह लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही फलदायी साबित होगा।

- आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी जिससे आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं।

- जो लोग किसी व्यापार से संबंधित हैं उनको अच्छा लाभ होता हुआ मिल सकता है।

- लंबे समय से रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे।

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