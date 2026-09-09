10 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 09 Sep 2026 05:31 PM IST
सार
10 September Ka Panchang: 10 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 10 September: 10 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर मघा नक्षत्र और सिद्ध योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। आइए जानते हैं 10 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:49 − 12:39
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 10 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:04
सूर्यास्त का समय- 18:26
चन्द्रोदय- 04:56
चन्द्रास्त- 17:57
आज का अशुभ मुहूर्त - 10 सितंबर 2026
गुलिक काल- 09:09 − 10:41
राहुकाल: 13:47 − 15:19
यमगण्ड: 06:04 − 07:36
10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ -06:03 - 07:35
रोग - 07:35 - 09:08
उद्वेग - 09:08 - 10:41
चर - 10:41 - 12:13
लाभ - 12:13 - 13:46
अमृत - 13:46 - 15:18
काल - 15:18 - 16:51
शुभ -16:51 - 18:23
10 सितंबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत - 18:23 - 19:51
चर - 19:51 - 21:18
रोग - 21:18 - 22:46
काल - 22:46 - 00:13, 11 September
लाभ - 00:13 - 01:41, 11 September
उद्वेग - 01:41 - 03:08, 11 September
शुभ - 03:08 - 04:36, 11 September
अमृत - 04:36 - 06:03, 11 September
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आज का पंचांग- 10 सितंबर 2026
|तिथि
|चतुर्दशी
|10:35 तक
|नक्षत्र
|मघा
|14:03 तक
|प्रथम करण
|सकुना
|10:35 तक
|द्वितीय करण
|चतुष्पदा
|21:44 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|गुरुवार
|योग
|सिद्ध
|19:13 तक
|सूर्योदय
|06:03
|सूर्यास्त
|18:26
|चंद्रमा
|सिंह राशि में
|राहुकाल
|13:47 − 15:19
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:49 − 12:39
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:49 − 12:39
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 10 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:04
सूर्यास्त का समय- 18:26
चन्द्रोदय- 04:56
चन्द्रास्त- 17:57
आज का अशुभ मुहूर्त - 10 सितंबर 2026
गुलिक काल- 09:09 − 10:41
राहुकाल: 13:47 − 15:19
यमगण्ड: 06:04 − 07:36
10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ -06:03 - 07:35
रोग - 07:35 - 09:08
उद्वेग - 09:08 - 10:41
चर - 10:41 - 12:13
लाभ - 12:13 - 13:46
अमृत - 13:46 - 15:18
काल - 15:18 - 16:51
शुभ -16:51 - 18:23
10 सितंबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत - 18:23 - 19:51
चर - 19:51 - 21:18
रोग - 21:18 - 22:46
काल - 22:46 - 00:13, 11 September
लाभ - 00:13 - 01:41, 11 September
उद्वेग - 01:41 - 03:08, 11 September
शुभ - 03:08 - 04:36, 11 September
अमृत - 04:36 - 06:03, 11 September
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