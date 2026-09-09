10 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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10 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर मघा नक्षत्र और सिद्ध योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। आइए जानते हैं 10 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।