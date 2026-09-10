आज का राशिफल: कुंभ समेत इन 5 राशि वालों के लिए शुभ रहेगा दिन, मिलेगी कोई बड़ी खुशखबरी

1 of 13 आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला







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11 सितंबर का राशिफल: आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए नई उम्मीदें और सफलता लेकर आ सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन कुछ राशियों को आज महत्वपूर्ण फैसले लेते समय धैर्य से काम लेना होगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

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मेष राशि

आज धन की जरूरत महसूस हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आमदनी के रास्ते भी मजबूत रहेंगे। निवेश करने का मन जरूर बनेगा, मगर आज जल्दबाजी से बचना ही समझदारी होगी। प्रेम और संतान से जुड़ी खुशियां मन को प्रसन्न रखेंगी और व्यापार में भी स्थिति अच्छी रहेगी। हरी वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

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वृषभ राशि

आज ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है, लेकिन किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं। आपका प्रिय व्यक्ति आपके बेहद करीब रहेगा और संतान से भी सुखद जुड़ाव महसूस होगा। व्यापार और कामकाज के लिहाज से दिन काफी सकारात्मक है। दिन की शुरुआत शनिदेव के स्मरण से करें।

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मिथुन राशि

आज मन में अनावश्यक चिंताएं जगह बना सकती हैं और बेचैनी के कारण सिरदर्द या आंखों में परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में परिस्थितियां आपका साथ देंगी। व्यापार में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। अपने पास कोई हरी वस्तु रखना शुभ रहेगा।

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