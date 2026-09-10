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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

आज का राशिफल: कुंभ समेत इन 5 राशि वालों के लिए शुभ रहेगा दिन, मिलेगी कोई बड़ी खुशखबरी

Thu, 10 Sep 2026 05:05 PM IST
मेघा कुमारी आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 10 Sep 2026 05:05 PM IST
सार

आज सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं? जानिए 11 सितंबर 2026 का राशिफल। करियर, धन, प्रेम और सेहत के मामले में कैसा रहेगा, पढ़ें पूरी भविष्यवाणी।

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Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

11 सितंबर का राशिफल: आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए नई उम्मीदें और सफलता लेकर आ सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन कुछ राशियों को आज महत्वपूर्ण फैसले लेते समय धैर्य से काम लेना होगा। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि
आज धन की जरूरत महसूस हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आमदनी के रास्ते भी मजबूत रहेंगे। निवेश करने का मन जरूर बनेगा, मगर आज जल्दबाजी से बचना ही समझदारी होगी। प्रेम और संतान से जुड़ी खुशियां मन को प्रसन्न रखेंगी और व्यापार में भी स्थिति अच्छी रहेगी। हरी वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है, लेकिन किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं। आपका प्रिय व्यक्ति आपके बेहद करीब रहेगा और संतान से भी सुखद जुड़ाव महसूस होगा। व्यापार और कामकाज के लिहाज से दिन काफी सकारात्मक है। दिन की शुरुआत शनिदेव के स्मरण से करें।

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Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज मन में अनावश्यक चिंताएं जगह बना सकती हैं और बेचैनी के कारण सिरदर्द या आंखों में परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में परिस्थितियां आपका साथ देंगी। व्यापार में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। अपने पास कोई हरी वस्तु रखना शुभ रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 11 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज स्वास्थ्य थोड़ा सुस्त और मन कुछ बुझा-बुझा सा रह सकता है, इसलिए खुद पर अतिरिक्त दबाव न डालें। आर्थिक रूप से दिन उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं और पुराने स्रोतों से भी धन आता रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं और प्रेम तथा संतान का साथ मन को सुकून देगा। लाल वस्तु अपने पास रखना शुभ रहेगा।

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