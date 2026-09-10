शुक्र गोचर: कल शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में प्रवेश, इन 3 राशियों के प्रेम जीवन में आ सकती हैं मुश्किलें

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य और सुख-सुविधाओं से जुड़ा ग्रह माना जाता है। ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है। 11 सितंबर को शुक्र राशि नहीं, बल्कि नक्षत्र परिवर्तन करते हुए राहु के स्वामित्व वाले स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र 24 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में स्थित रहेंगे। इस दौरान सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को कुछ मामलों में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं इन राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा और किन उपायों से स्थिति को बेहतर किया जा सकता है।