गणेश चतुर्थी 2026: अपनी राशि के अनुसार लगाएं गणपति जी को भोग, सफलता-सम्मान का मिलेगा आशीर्वाद

Ganesh Chaturthi 2026: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। यह पावन त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि, इस दिन बप्पा के आगमन की खुशी में भजन-कीर्तन से लेकर घरों में पूजा-पाठ तक का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही गणपति जी को तरह-तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश को श्रद्धा से भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आप अपनी राशि के अनुसार भी गणपति भगवान को प्रिय भोग अर्पित कर सकते हैं। इससे मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती हैं। आइए जानते हैं कि, किस राशि के जातकों को गणेश जी को कौन-सा भोग लगाना चाहिए।