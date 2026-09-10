2026 के अंत तक इन राशि वालों पर रहेगी शनि की नजरें, सेहत-धन और करियर को लेकर रहेंगे परेशान

Shani Meen Rashi Gochar Impact: शनि न्याय, अनुशासन और कर्मों के फलदाता माने जाते हैं। सभी ग्रहों में उनकी गति सबसे धीमी होती है, इसलिए उनका गोचर लंबे समय तक अपना असर दिखाता है। उनकी चाल में होने वाला बदलाव जातकों के जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। वर्तमान में शनि गुरु की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान अन्य ग्रहों के साथ उनकी युति के साथ कुछ राशियों पर विशेष दृष्टि भी बनी हुई है। ज्योतिषियों के अनुसार, साल के अंत तक शनि का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। उन्हें सेहत, धन और करियर से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन लोगों को अपने फैसलों और आर्थिक मामलों में भी विशेष सतर्कता बरतनी पड़ सकती है। आइए इनके बारे में जानते हैं।