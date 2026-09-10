2026 के अंत तक इन राशि वालों पर रहेगी शनि की नजरें, सेहत-धन और करियर को लेकर रहेंगे परेशान

Shani Meen Rashi Gochar Impact: शनि न्याय, अनुशासन और कर्मों के फलदाता माने जाते हैं। सभी ग्रहों में उनकी गति सबसे धीमी होती है, इसलिए उनका गोचर लंबे समय तक अपना असर दिखाता है। उनकी चाल में होने वाला बदलाव जातकों के जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। वर्तमान में शनि गुरु की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान अन्य ग्रहों के साथ उनकी युति के साथ कुछ राशियों पर विशेष दृष्टि भी बनी हुई है। ज्योतिषियों के अनुसार, साल के अंत तक शनि का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। उन्हें सेहत, धन और करियर से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन लोगों को अपने फैसलों और आर्थिक मामलों में भी विशेष सतर्कता बरतनी पड़ सकती है। आइए इनके बारे में जानते हैं।
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Shani Meen Rashi Gochar Impact
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मेष राशि
मेष राशि वालों को विशेष तौर पर सावधानी रखनी होगी। इस दौरान धैर्य और संयम से काम करने पर आपको लाभ मिलता दिख रहा है। ज्योतिषियों की मानें, तो शनि का प्रभाव आपके प्रयासों को बढ़ा सकता है, जिसके कारण किसी काम को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय और मेहनत लग सकती है। सफलता प्राप्त करने से पहले आपको धैर्य बनाए रखना होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय लगातार प्रयास करते रहें, तभी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।
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कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को अपनी सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचना होगा। छोटी-सी भूल भी आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। सेहत को लेकर भी सावधान रहना होगा। वहीं, आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से नुकसान हो सकता है। निवेश करने से पहले परिवार के सदस्यों या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी न किसी बात को लेकर चिंता लगी रहेगी।
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कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को नए काम की शुरुआत, यात्रा या किसी महत्वपूर्ण फैसले से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना होगा। कामकाज में की गई छोटी-सी भूल भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर संयम बरतना होगा। नौकरी से जुड़े मामलों में आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं।
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