12 साल बाद गुरु करेंगे सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश, इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

1 of 4 गुरु का सिंह राशि में गोचर - फोटो : अमर उजाला

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ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को धन, ज्ञान, संतान, सुख-समृद्दि, सौभाग्य और भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु एक राशि में करीब 12 महीनों तक रहते हैं जिसके काण सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु अभी अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं और अतिचारी अवस्था में हैं, जिसके कारण सभी 12 राशि के लोगों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। साल 2026 में गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही खास रहने वाला होगा। पंचांग के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति 31 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 01 मिनट पर कर्क राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु का सिंह राशि में प्रवेश करने से मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। गुरु के सिंह राशि में आने से कुछ राशि वालों को नौकरी-कारोबार में तरक्की के नए-नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत और आय के नए-नए योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से किन-किन राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

2 of 4 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि पर प्रभाव

अक्तूबर में गुरु का गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा। गुरु का सिंह राशि में गोचर बहुत ही अच्छा और विशेष माना जा सकता है। गुरु का गोचर आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा। नौकरीपेशा लोगों को नई तरह की जिम्मेदारी और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग किसी तरह का कारोबार आदि करते हैं उनके लिए नए संपर्क और योजनाएं बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती हैं। आर्थिक मोर्चे पर पहले के मुकाबले बेहतर परिणाम मिलेंगे। आय बढ़ाने के नए-नए रास्ते खुल सकते हैं और निवेश से जुड़े मामलों में आपको लाभ की अच्छी संभावना है। समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं।



3 of 4 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर प्रभाव

गुरु का सिंह राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में बहुत ही बेहतर रहेगा। आय में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आय और बचत के मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों को अपनी मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई नई तरह की डील मिल सकती है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत होगा और भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा।



Mangal Gochar 2026: मंगल की चाल से इन राशि वालों के जीवन में होगी हलचल, नौकरी और सेहत को लेकर रहेंगे परेशान गुरु का सिंह राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में बहुत ही बेहतर रहेगा। आय में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आय और बचत के मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों को अपनी मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई नई तरह की डील मिल सकती है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत होगा और भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा।

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