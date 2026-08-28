फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 29 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 29 अगस्त: कन्या-मीन राशि वालों को संभलकर करना होगा खर्च, करियर और कारोबार में मिलेंगे नए अवसर

Fri, 28 Aug 2026 04:56 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Fri, 28 Aug 2026 04:56 PM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालेगी। कुछ राशियों को करियर और धन के मामले में लाभ मिल सकता है, तो वहीं कुछ लोगों को रिश्तों और खर्चों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 29 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: 29 अगस्त, शनिवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता, धन लाभ और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं कुछ लोगों को पारिवारिक मामलों और आर्थिक फैसलों में संयम बरतने की जरूरत होगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन नई संभावनाएं लेकर आ सकता है, जबकि व्यापार करने वालों को अपने फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह है। रिश्तों के लिहाज से भी आज का दिन मिला-जुला रह सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए 29 अगस्त का दिन कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में मिलेगा लाभ और कहां बरतनी होगी सावधानी।

Today Prediction Horoscope of 29 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज माहौल आपके पक्ष में रहेगा और आपके अच्छे कामों की खुलकर तारीफ हो सकती है। संभव है कि मेहनत के लिए कोई सम्मान या पुरस्कार भी मिले। ऑफिस में आपकी लगन देखकर बॉस खुश रहेंगे। संतान को दी गई जिम्मेदारी वह अच्छी तरह निभाएगी और सेहत में भी सुधार महसूस होगा। हां, आपकी मदद करने की आदत को कुछ लोग गलत समझ सकते हैं। परिवार की छोटी-मोटी उलझनें प्यार और समझदारी से सुलझ जाएंगी।

Today Prediction Horoscope of 29 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन खुशियां लेकर आ सकता है। प्रमोशन या तरक्की की खबर आपका उत्साह बढ़ाएगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। हालांकि किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचें। खासकर शेयर मार्केट या किसी बड़े निवेश में पैसा लगाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 29 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कई अच्छे मौके आपके सामने आ सकते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार मन में जगह बना सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान और निरंतरता बनाए रखनी होगी। किसी दोस्त की नाराजगी आपके शब्दों से जुड़ी हो सकती है, इसलिए बोलते समय थोड़ा संयम रखें। जल्दबाजी से बचेंगे तो कई परेशानियों से दूर रहेंगे। परिवार में शादी से जुड़ी अड़चन दूर होने से खुशी मिलेगी।

विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 29 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत हैं। आप अपने रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं और संतान की कोई इच्छा पूरी करने का भी मन बनेगा। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। राजनीति या जीवन से जुड़े बड़े फैसलों में भावनाओं के बजाय समझदारी से कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed