29 अगस्त का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 28 Aug 2026 05:30 PM IST
सार
29 August Ka Panchang: 29 अगस्त को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
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Panchang 29 August : 29 अगस्त को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और सुकर्माण योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 28 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
11:53 − 12:44
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 29 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:58
सूर्यास्त का समय- 18:39
चन्द्रोदय- 18:49
चन्द्रास्त- 05:48
गुलिक काल- 07:33 − 09:08
राहुकाल: 10:43 − 12:18
यमगण्ड: 15:29 − 17:04
काल: 05:57 - 07:32
शुभ: 07:32 - 09:07
रोग: 09:07 - 10:42
उद्वेग: 10:42 - 12:17
चर: 12:17 - 13:52
लाभ: 13:52 - 15:27
अमृत:15:27 - 17:02
29 अगस्त 2026 (शनिवार) रात्रि का चौघड़िया
लाभ : 18:37 - 20:02
उद्वेग: 20:02 - 21:27
शुभ: 21:27 - 22:52
अमृत: 22:52 - 00:17, 30 August
चर: 00:17 - 01:42, 30 August
रोग: 01:42 - 03:08, 30 August
काल: 03:08 - 04:33, 30 August
लाभ : 04:33 - 05:58, 30 August
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आज का पंचांग- 29 अगस्त 2026
|तिथि
|प्रतिपदा
|09:55 तक
|नक्षत्र
|पूर्वभाद्रपदा
|27:31 तक
|प्रथम करण
|कौवाला
|09:55 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|21:47 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शनिवार
|योग
|सुकर्माण
|06:33 तक
|सूर्योदय
|05:58
|सूर्यास्त
|18:38
|चंद्रमा
|कुंभ राशि में
|राहुकाल
|09:08 − 10:43
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:53 − 12:43
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चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 29 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:58
सूर्यास्त का समय- 18:39
चन्द्रोदय- 18:49
चन्द्रास्त- 05:48
जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के लिए राशि अनुसार करें उपाय, मिलेगा भाग्य का भरपूर साथआज का अशुभ मुहूर्त - 29 अगस्त 2026
गुलिक काल- 07:33 − 09:08
राहुकाल: 10:43 − 12:18
यमगण्ड: 15:29 − 17:04
Vivah Muhurat 2026: जुलाई से दिसंबर के बीच शादी के लिए कब हैं शुभ दिन ? यहां देखें सभी विवाह मुहूर्त29 अगस्त 2026 (शनिवार) दिन का चौघड़िया
काल: 05:57 - 07:32
शुभ: 07:32 - 09:07
रोग: 09:07 - 10:42
उद्वेग: 10:42 - 12:17
चर: 12:17 - 13:52
लाभ: 13:52 - 15:27
अमृत:15:27 - 17:02
29 अगस्त 2026 (शनिवार) रात्रि का चौघड़िया
लाभ : 18:37 - 20:02
उद्वेग: 20:02 - 21:27
शुभ: 21:27 - 22:52
अमृत: 22:52 - 00:17, 30 August
चर: 00:17 - 01:42, 30 August
रोग: 01:42 - 03:08, 30 August
काल: 03:08 - 04:33, 30 August
लाभ : 04:33 - 05:58, 30 August