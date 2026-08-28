29 अगस्त का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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29 अगस्त को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और सुकर्माण योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 28 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।