लव राशिफल 29 अगस्त: तुला-वृश्चिक राशि वाले रहें सावधान, रिश्ते में तीसरे की दखल बढ़ा सकती है परेशानी

1 of 13 29 अगस्त का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

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Love Rashifal 29 August: 29 अगस्त 2026 का लव राशिफल आपके प्रेम जीवन के लिए कई खास संकेत लेकर आया है। आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर आपके रिश्तों, भावनाओं और पार्टनर के साथ तालमेल पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए प्यार में नजदीकियां बढ़ेंगी, वहीं कुछ लोगों को रिश्ते में चल रही गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री के संकेत भी मिल सकते हैं। वहीं शादीशुदा और रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए आज का दिन आपसी समझ, बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने वाला हो सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 29 अगस्त 2026 का आज का लव राशिफल और प्रेम जीवन से जुड़े खास ज्योतिषीय संकेत।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बना रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने या रोमांटिक डेट पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। वहीं, अगर आप सिंगल हैं तो सोशल मीडिया, दोस्तों या किसी परिचित के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज आपके रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा और आपका खास ख्याल रखेगा। जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं, वे आज शादी को लेकर परिवार से बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अतीत की किसी बात को लेकर पार्टनर से मतभेद हो सकता है। ऐसे में गुस्से में कोई फैसला लेने के बजाय शांत रहकर बात करें। सिंगल जातकों को मनपसंद व्यक्ति की तलाश के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

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