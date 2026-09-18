कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति से बना बुधादित्य राजयोग, इन राशियों को व्यापार में बड़ी डील से लाभ

ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर पहले से बुधदेव विराजमान हैं। इस तरह के कन्या राशि में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 2026 तक कन्या राशि में बुधादित्य राजयोग का संयोग बना है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य को ग्रहों का राजा, आत्मा, पिता, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता आदि कारक ग्रह माना जाता है, वहीं बुध को बुद्धि ,वाणी, संचार, व्यापार और तर्क-वितर्क आदि के कारक होते हैं। ऐसे में बुध-सूर्य की युति से बना बुधादित्य राजयोग कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है।