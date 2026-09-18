कन्या राशि में सूर्य-बुध की युति से बना बुधादित्य राजयोग, इन राशियों को व्यापार में बड़ी डील से लाभ

ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर पहले से बुधदेव विराजमान हैं। इस तरह के कन्या राशि में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 2026 तक कन्या राशि में बुधादित्य राजयोग का संयोग बना है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य को ग्रहों का राजा, आत्मा, पिता, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता आदि कारक ग्रह माना जाता है, वहीं बुध को बुद्धि ,वाणी, संचार, व्यापार और तर्क-वितर्क आदि के कारक होते हैं। ऐसे में बुध-सूर्य की युति से बना बुधादित्य राजयोग कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है।
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मेष राशि
- फोटो : amar ujala
मेष राशि पर बुधादित्य राजयोग का असर
- ज्योतिष में बुध-सूर्य युति को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। ऐसे में मेष राशि वालों के लिए बुध-सूर्य की युति लाभकारी रहेगा।
- बुधादित्य राजयोग मेष राशि वालों के छठे भाव में बना है जिससे नौकरी-बिजनेस में अच्छा फल मिल सकता है।
- आय में अचानक से बढ़ोत्तरी के योग हैं और कई क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी।
- कामकाज के सिलसिले में आप यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा अर्जित करने का मौका मिलेगा।
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कर्क राशि
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कर्क राशि पर प्रभाव
- कर्क राशि वालों के लिए आने वाले समय में बुधादित्य राजयोग का अच्छा प्रभाव रहेगा।
- आपकी कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य-बुध की युति हो रही है। जिससे साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
- अचानक से बिगड़े काम बनेंगे और धन में वृद्धि के योग। आय के नए-नए स्त्रोतों में इजाफे का योग।
- नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर और प्रमोशन के योग बनेंगे।
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तुला राशि
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तुला राशि पर प्रभाव
- तुला राशि वालों के लिए बुध-सूर्य की युति से बना बुधादित्य राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा।
- इस दौरान कार्यक्षेत्र और समाज में पद-प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। नौकरी में बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
- व्यापार में लाभ के अच्छे अवसरों में वृद्धि और कोई बड़ी डील हो सकती है।
- उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश जाकर सपना पूरा हो सकता है।
- अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा और धार्मिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का अवसर मिलेगा।
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वृश्चिक राशि
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वृश्चिक राशि पर प्रभाव
- बुध-सूर्य युति से बुधादित्य राजयोग बहुत ही अनुकूल रहेगा।
- इस दौरान पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और नौकरी में बेहतर अवसरों की प्राप्ति होगी।
- अधूरे काम पूरे होंगे और लंबे समय से काम चली आ रही रुकावटें दूर होंगी।
- व्यापार में लाभ मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। समाज में मान-सम्मान में इजाफा होगा।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।