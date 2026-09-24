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25 नवंबर को केतु करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन 4 राशियों के लिए बन सकते हैं तरक्की के योग

Thu, 24 Sep 2026 12:52 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 24 Sep 2026 12:52 PM IST
सार

Ketu Nakshatra Transit: 25 नवंबर 2026 को केतु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस नक्षत्र परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ सकता है, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर बनने के संकेत हैं।

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Ketu Enters Ashlesha Nakshatra on November 25 Career, Money and Growth for These 4 Zodiac Signs
25 नवंबर 2026 को केतु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश करेंगे। - फोटो : amar ujala

Ketu Nakshatra Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में केतु को रहस्य, आध्यात्मिकता, शोध और वैराग्य से जुड़ा ग्रह माना जाता है। नवंबर के आखिर में केतु के नक्षत्र परिवर्तन का समय आ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 25 नवंबर 2026 को केतु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन शाम करीब 4 बजकर 34 मिनट पर होगा। आश्लेषा नक्षत्र का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। इसलिए ज्योतिषीय मान्यताओं में केतु का यहां पहुंचना बुद्धि, रणनीति, शोध, तकनीक और गुप्त विषयों से जुड़े मामलों को प्रभावित करने वाला माना जाता है। इस बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरीकों से देखा जा सकता है। खास तौर पर कुछ राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर बनने की संभावना है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां।  

Ketu Enters Ashlesha Nakshatra on November 25 Career, Money and Growth for These 4 Zodiac Signs
कब तक रहेगा केतु का यह नक्षत्र गोचर? - फोटो : amar ujala

कब तक रहेगा केतु का यह नक्षत्र गोचर?
द्रिक पंचांग की गणना के मुताबिक 25 नवंबर 2026, बुधवार को केतु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन शाम 4 बजकर 34 मिनट के आसपास होगा। इसके बाद केतु करीब 6 फरवरी 2027 तक इसी चरण में स्थित रहेंगे और फिर आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे।

Ketu Enters Ashlesha Nakshatra on November 25 Career, Money and Growth for These 4 Zodiac Signs
नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समय करियर से जुड़ी किसी उलझन को सुलझाने वाला हो सकता है। लंबे समय से किसी बदलाव या नए काम की तलाश कर रहे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। कारोबार में भी नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आमदनी के नए रास्ते बनने की संभावना ज्योतिषीय मान्यताओं में बताई जाती है।

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Ketu Enters Ashlesha Nakshatra on November 25 Career, Money and Growth for These 4 Zodiac Signs
नौकरी करने वाले लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह बदलाव पेशेवर जीवन में नई संभावनाओं का संकेत माना जा रहा है। नौकरी करने वाले लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है, जहां उनकी क्षमता सामने आए। कारोबार में भी रणनीति के साथ आगे बढ़ने से फायदा मिलने की संभावना मानी जाती है। आर्थिक मोर्चे पर आय के अतिरिक्त साधन या पहले से अटके हुए धन की वापसी के अवसर बन सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

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Ketu Enters Ashlesha Nakshatra on November 25 Career, Money and Growth for These 4 Zodiac Signs
नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन कामकाज में बदलाव और नए संपर्कों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यापार करने वालों को नए लोगों के साथ जुड़ने या पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कार्यक्षेत्र में उनकी भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। अचानक आर्थिक लाभ के मौके भी सामने आने की ज्योतिषीय संभावना जताई जा रही है। निवेश से जुड़े मामलों में हालांकि पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय लेना उचित माना जाता है।

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