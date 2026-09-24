25 नवंबर को केतु करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन 4 राशियों के लिए बन सकते हैं तरक्की के योग

1 of 6 25 नवंबर 2026 को केतु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश करेंगे। - फोटो : amar ujala







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Ketu Nakshatra Transit 2026: वैदिक ज्योतिष में केतु को रहस्य, आध्यात्मिकता, शोध और वैराग्य से जुड़ा ग्रह माना जाता है। नवंबर के आखिर में केतु के नक्षत्र परिवर्तन का समय आ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 25 नवंबर 2026 को केतु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन शाम करीब 4 बजकर 34 मिनट पर होगा। आश्लेषा नक्षत्र का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। इसलिए ज्योतिषीय मान्यताओं में केतु का यहां पहुंचना बुद्धि, रणनीति, शोध, तकनीक और गुप्त विषयों से जुड़े मामलों को प्रभावित करने वाला माना जाता है। इस बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरीकों से देखा जा सकता है। खास तौर पर कुछ राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर बनने की संभावना है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां।

2 of 6 कब तक रहेगा केतु का यह नक्षत्र गोचर? - फोटो : amar ujala

कब तक रहेगा केतु का यह नक्षत्र गोचर?

द्रिक पंचांग की गणना के मुताबिक 25 नवंबर 2026, बुधवार को केतु आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन शाम 4 बजकर 34 मिनट के आसपास होगा। इसके बाद केतु करीब 6 फरवरी 2027 तक इसी चरण में स्थित रहेंगे और फिर आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे।

3 of 6 नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय करियर से जुड़ी किसी उलझन को सुलझाने वाला हो सकता है। लंबे समय से किसी बदलाव या नए काम की तलाश कर रहे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। कारोबार में भी नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आमदनी के नए रास्ते बनने की संभावना ज्योतिषीय मान्यताओं में बताई जाती है।

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4 of 6 नौकरी करने वाले लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह बदलाव पेशेवर जीवन में नई संभावनाओं का संकेत माना जा रहा है। नौकरी करने वाले लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है, जहां उनकी क्षमता सामने आए। कारोबार में भी रणनीति के साथ आगे बढ़ने से फायदा मिलने की संभावना मानी जाती है। आर्थिक मोर्चे पर आय के अतिरिक्त साधन या पहले से अटके हुए धन की वापसी के अवसर बन सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

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5 of 6 नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं - फोटो : अमर उजाला