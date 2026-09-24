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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 25 सितंबर: वृष, सिंह और धनु के प्रेम जीवन में खुशियां दस्तक देंगी, रिश्ते होंगे मजबूत

Thu, 24 Sep 2026 03:34 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 24 Sep 2026 03:34 PM IST
सार

Love Rashifal 25 September 2026: आज प्रेम जीवन में कुछ राशियों के लिए खुशियां बढ़ेंगी, तो कुछ लोगों को रिश्तों में समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का लव राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
25 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Love Rashifal 25 September 2026: प्रेम जीवन में आज का दिन कई राशियों के लिए भावनाओं और रिश्तों के लिहाज से खास रह सकता है। किसी के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो किसी को पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। वहीं, सिंगल लोगों के लिए भी किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू होने या नए रिश्ते की संभावना बन सकती है। आज कुछ राशियों को अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। छोटी-सी बात को लेकर नाराजगी रिश्ते में दूरी न बढ़ाए, इसलिए धैर्य रखना बेहतर रहेगा। कुछ लोगों के लिए दिन रोमांस और साथ में अच्छा समय बिताने के अवसर लेकर आ सकता है। जानें 25 सितंबर 2026 को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए प्रेम जीवन कैसा रहेगा, किस राशि के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और किन लोगों को आज सावधानी से आगे बढ़ना होगा।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होगी। पार्टनर के सामने अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर बात अपनी इच्छा के अनुसार करवाने की कोशिश रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। साथी की पसंद और भावनाओं को भी महत्व दें। अगर किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है, तो बहस करने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करें। सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सामने वाले को समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज आपका प्रेम जीवन सुखद और संतुलित रह सकता है। पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी और दोनों की सहमति से लिया गया फैसला रिश्ते को मजबूती देगा। आप दोनों के बीच आपसी समझ अच्छी रहेगी। साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। अगर हाल में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था, तो आज उसे बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से पार्टनर का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। आपके बात करने का अंदाज और प्यार जताने का तरीका साथी को अच्छा लगेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ अपनी भावनाएं साझा करने का अच्छा मौका मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए भी दिन खास हो सकता है। किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है या कोई आपके सामने अपने मन की बात रख सकता है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 25 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज आपका मन थोड़ा भावुक रह सकता है और आप पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करेंगे। ऐसे में मन की बात छिपाने के बजाय साथी से खुलकर बात करना बेहतर रहेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा और उसका सहयोग आपको सुकून देगा। रिश्ते में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। साथ मिलकर भविष्य से जुड़े किसी विषय पर बातचीत भी हो सकती है।

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