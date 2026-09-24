बुध तुला गोचर 2026: आने वाले 68 दिनों तक इन राशि वालों का रहेगा गोल्डन टाइम, बड़े से बड़ा सपना होगा पूरा

Budh Tula Rashi Gochar 2026: 26 सितंबर 2026 को बुध ग्रह का बड़ा गोचर होने जा रहा है। इस दिन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना गया है। बुध सामान्य तौर पर एक राशि में करीब 23 से 27 दिनों तक रहते हैं, लेकिन इस बार तुला राशि में उनका गोचर लंबे समय तक रहने वाला है। बुध 2 दिसंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में तुला राशि में बुध का गोचर करीब 67 से 68 दिनों तक रहने वाला है। ऐसे में बुध का यह लंबा गोचर कुछ राशि वालों के लिए बेहद खास माना रहेगा। इस दौरान कुछ राशियों के जातकों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही घर-परिवार में अच्छे बदलावों के भी संकेत हैं। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।

तुला राशि

तुला राशि में ही बुध का गोचर होने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रहने वाला है। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन में सुधार आएगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत हो सकती है और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। यदि किसी योजना पर पहले से काम चल रहा है तो उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम जीवन पहले से मधुर रहेगा।

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