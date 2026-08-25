Love Rashifal 26 Aug: तुला और कुंभ राशि वालों के प्यार में आएगा नया मोड़, रिश्ते को मजबूत करने का मिलेगा मौका

1 of 13 26 अगस्त का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

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Today Love Horoscope: 26 अगस्त 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज किसी के रिश्ते में रोमांस और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो वहीं कुछ लोगों को पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। शादीशुदा जातकों के लिए भी दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रह सकता है। वहीं सिंगल लोगों की नजर आज अपने क्रश या किसी खास व्यक्ति पर बनी रह सकती है। सितारों की चाल आपके प्रेम जीवन पर क्या असर डालेगी और किस राशि के जातकों को प्यार में मिलेगी खुशखबरी, आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का लव राशिफल।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज पार्टनर के साथ पुराने मतभेद दूर करने के लिए किसी रोमांटिक जगह पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। वहीं सिंगल जातक अपने क्रश को ऑफिस या काम की जगह पर न देखकर थोड़ा बेचैन हो सकते हैं।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज आपका पार्टनर काफी रोमांटिक और प्यार भरे मूड में रहेगा। दिन को खास बनाने के लिए साथ में खूबसूरत और निजी पलों का आनंद ले सकते हैं। सिंगल लोग अपने क्रश को चोरी-चोरी निहारते नजर आएंगे।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

रिलेशनशिप में रहने वाले लोग आज अपने रिश्ते को लेकर परिवार के साथ महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सिंगल जातक क्रश को आकर्षित करने के लिए अपने लुक में बदलाव कर सकते हैं।

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