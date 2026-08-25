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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 26 August 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

Love Rashifal 26 Aug: तुला और कुंभ राशि वालों के प्यार में आएगा नया मोड़, रिश्ते को मजबूत करने का मिलेगा मौका

Tue, 25 Aug 2026 04:03 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 25 Aug 2026 04:03 PM IST
सार

Today Love Horoscope: 26 अगस्त 2026 का आज का लव राशिफल जानें और देखें कि मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए प्यार, रिश्ते, रोमांस और पार्टनर के साथ दिन कैसा रहेगा।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 26 August 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
26 अगस्त का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Today Love Horoscope: 26 अगस्त 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज किसी के रिश्ते में रोमांस और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो वहीं कुछ लोगों को पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। शादीशुदा जातकों के लिए भी दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रह सकता है। वहीं सिंगल लोगों की नजर आज अपने क्रश या किसी खास व्यक्ति पर बनी रह सकती है। सितारों की चाल आपके प्रेम जीवन पर क्या असर डालेगी और किस राशि के जातकों को प्यार में मिलेगी खुशखबरी, आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का लव राशिफल।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 26 August 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज पार्टनर के साथ पुराने मतभेद दूर करने के लिए किसी रोमांटिक जगह पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। वहीं सिंगल जातक अपने क्रश को ऑफिस या काम की जगह पर न देखकर थोड़ा बेचैन हो सकते हैं।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 26 August 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज आपका पार्टनर काफी रोमांटिक और प्यार भरे मूड में रहेगा। दिन को खास बनाने के लिए साथ में खूबसूरत और निजी पलों का आनंद ले सकते हैं। सिंगल लोग अपने क्रश को चोरी-चोरी निहारते नजर आएंगे।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 26 August 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
रिलेशनशिप में रहने वाले लोग आज अपने रिश्ते को लेकर परिवार के साथ महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सिंगल जातक क्रश को आकर्षित करने के लिए अपने लुक में बदलाव कर सकते हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 26 August 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पार्टनर आपकी किसी बात से नाराज हो सकता है, जिससे रिश्ते में रोमांस थोड़ा फीका रहेगा। सिंगल लोगों को अपने क्रश का किसी और से घुल-मिलकर बात करना पसंद नहीं आएगा।

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