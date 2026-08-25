Panchang 26 August: श्रावण माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

विज्ञापन

26 अगस्त को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर श्रावण नक्षत्र और सौभाग्य योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 26 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।