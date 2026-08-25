Panchang 26 August: श्रावण माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 25 Aug 2026 07:20 PM IST
सार
26 August Ka Panchang: 26 अगस्त को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 26 August : 26 अगस्त को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर श्रावण नक्षत्र और सौभाग्य योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 26 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 26 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:57
सूर्यास्त का समय- 18:41
चन्द्रोदय- 17:46
चन्द्रास्त- 03:53
गुलिक काल- 10:43 − 12:19
राहुकाल: 12:19 − 13:54
यमगण्ड: 07:32 − 09:08
लाभ: 05:56 - 07:31
अमृत: 07:31 - 09:07
काल: 09:07 - 10:42
शुभ: 10:42 - 12:18
रोग: 12:18 - 13:54
उद्वेग: 13:54 - 15:29
चर: 15:29 - 17:05
लाभ: 17:05 - 18:40
26 अगस्त 2026 (बुधवार) रात्रि का चौघड़िया
उद्वेग:18:40 - 20:05
शुभ: 20:05 - 21:29
अमृत: 21:29 - 22:54
चर: 22:54 - 00:18, 27 August
रोग: 00:18 - 01:43, 27 August
काल: 01:43 - 03:07, 27 August
लाभ : 03:07 - 04:32, 27 August
उद्वेग: 04:32 - 05:56, 27 August
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आज का पंचांग- 26 अगस्त 2026
|तिथि
|त्रयोदशी
|07:58 तक
|नक्षत्र
|श्रावण
|24:37 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|07:58 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|20:34 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|बुधवार
|योग
|सौभाग्य
|07:56 तक
|सूर्योदय
|05:57
|सूर्यास्त
|18:41
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|12:19 − 13:54
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|श्रावण
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|कोई नहीं
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कोई नहीं
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सूर्योदय का समय- 05:57
सूर्यास्त का समय- 18:41
चन्द्रोदय- 17:46
चन्द्रास्त- 03:53
जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के लिए राशि अनुसार करें उपाय, मिलेगा भाग्य का भरपूर साथआज का अशुभ मुहूर्त - 26 अगस्त 2026
गुलिक काल- 10:43 − 12:19
राहुकाल: 12:19 − 13:54
यमगण्ड: 07:32 − 09:08
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लाभ: 05:56 - 07:31
अमृत: 07:31 - 09:07
काल: 09:07 - 10:42
शुभ: 10:42 - 12:18
रोग: 12:18 - 13:54
उद्वेग: 13:54 - 15:29
चर: 15:29 - 17:05
लाभ: 17:05 - 18:40
26 अगस्त 2026 (बुधवार) रात्रि का चौघड़िया
उद्वेग:18:40 - 20:05
शुभ: 20:05 - 21:29
अमृत: 21:29 - 22:54
चर: 22:54 - 00:18, 27 August
रोग: 00:18 - 01:43, 27 August
काल: 01:43 - 03:07, 27 August
लाभ : 03:07 - 04:32, 27 August
उद्वेग: 04:32 - 05:56, 27 August