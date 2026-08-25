Rashifal 26 August: कुंभ और मकर राशि वालों की किस्मत देगी साथ, नौकरी-कारोबार में होंगे सकारात्मक बदलाव

1 of 13 26 अगस्त का राशिफल - फोटो : amar ujala

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें

Horoscope Prediction Today: 26 अगस्त 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज कुछ जातकों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य के मामले में कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं सभी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन मामलों में उन्हें सफलता या सतर्कता बरतने की जरूरत है।

2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा संभलकर आगे बढ़ना होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार मन में आ सकता है और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने पर भी खर्च करने का मन करेगा। हालांकि, खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके कई अटके काम पूरे करा सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि छोटी सी परेशानी भी आगे बढ़ सकती है।

3 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

आज धैर्य और शांत व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हर मामले में अपनी राय देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोलने से बेवजह की उलझन पैदा हो सकती है। अगर कहीं घूमने या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। परिवार में तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। छोटी सी बात को बढ़ने दिया तो विवाद बड़ा रूप ले सकता है, इसलिए समझदारी से काम लें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

आज जल्दबाजी में उठाया गया कोई कदम आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए हर फैसला सोच-समझकर लें। नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है और सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान भी मजबूत होगी। हालांकि, पुराने लेन-देन या पैसों से जुड़े मामले फिर से सामने आ सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें और आर्थिक मामलों में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें।

विज्ञापन

5 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amarujala