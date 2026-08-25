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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 26 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

Rashifal 26 August: कुंभ और मकर राशि वालों की किस्मत देगी साथ, नौकरी-कारोबार में होंगे सकारात्मक बदलाव

Tue, 25 Aug 2026 04:02 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 25 Aug 2026 04:02 PM IST
सार

Horoscope Prediction Today: 26 अगस्त 2026 का आज का राशिफल जानें और देखें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए करियर, धन, प्रेम और सेहत के लिहाज से दिन कैसा रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 26 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
26 अगस्त का राशिफल - फोटो : amar ujala

Horoscope Prediction Today: 26 अगस्त 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज कुछ जातकों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य के मामले में कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं सभी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन मामलों में उन्हें सफलता या सतर्कता बरतने की जरूरत है।

Today Prediction Horoscope of 26 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा संभलकर आगे बढ़ना होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार मन में आ सकता है और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने पर भी खर्च करने का मन करेगा। हालांकि, खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके कई अटके काम पूरे करा सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि छोटी सी परेशानी भी आगे बढ़ सकती है।

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आज का राशिफल - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
आज धैर्य और शांत व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हर मामले में अपनी राय देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोलने से बेवजह की उलझन पैदा हो सकती है। अगर कहीं घूमने या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। परिवार में तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। छोटी सी बात को बढ़ने दिया तो विवाद बड़ा रूप ले सकता है, इसलिए समझदारी से काम लें।

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आज का राशिफल - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
आज जल्दबाजी में उठाया गया कोई कदम आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए हर फैसला सोच-समझकर लें। नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है और सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान भी मजबूत होगी। हालांकि, पुराने लेन-देन या पैसों से जुड़े मामले फिर से सामने आ सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें और आर्थिक मामलों में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें।

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आज का राशिफल - फोटो : amarujala

कर्क राशि
आज भाग्य पूरी तरह आपका साथ देता नजर आएगा। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना मजबूत है। जीवनसाथी को करियर या नौकरी में तरक्की की अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशहाल होगा। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि, ज्यादा मौज-मस्ती के चक्कर में जरूरी कामों को नजरअंदाज न करें, वरना बाद में दबाव बढ़ सकता है।

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