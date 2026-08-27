साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन राशि वालों को देगा लाभ, नौकरी-कारोबार में मिलेगी बड़ी खुशखबरी

1 of 5 Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त 2026 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में भारत में इसका सूतक काल माना नहीं जाएगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह चंद्र ग्रहण खास माना जा रहा है। दरअसल, यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। राहु से जुड़े नक्षत्र में ग्रहण होने के कारण इसका प्रभाव राशियों पर भी देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ राशि वालों को करियर में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा नौकरी और कारोबार में तरक्की के साथ धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।

2 of 5 Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि वालों को विशेष लाभ हो सकता है। कोई अटका हुआ काम पूरा होगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेशों से जुड़े कामों में आपको सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता भी मजबूत होगी।

3 of 5 Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला

विज्ञापन

5 of 5 Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला