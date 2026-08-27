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राशिफल 28 अगस्त: कुंभ और मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, फैसलों में बरतें सावधानी

Thu, 27 Aug 2026 04:56 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 27 Aug 2026 04:56 PM IST
सार

Daily Horoscope Prediction: 28 अगस्त 2026 का आज का राशिफल आपके करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम संकेत लेकर आया है। जानिए सभी 12  राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन मामलों में मिल सकता है भाग्य का साथ।

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Today Prediction Horoscope of 28 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
28 अगस्त का राशिफल - फोटो : amar ujala

Today Prediction Horoscope: 28 अगस्त 2026 का आज का राशिफल आपके जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में होने वाले बदलावों और संभावित अवसरों के बारे में खास संकेत दे रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का असर आपकी राशि के अनुसार करियर, कारोबार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कुछ राशि वालों के लिए आज का दिन नई उपलब्धियां और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को जरूरी फैसले लेते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या सफलता मिल सकती है, वहीं व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क और लाभ के अवसर बन सकते हैं। प्रेम जीवन में भी कुछ राशि वालों को पार्टनर का सहयोग मिलेगा, जबकि कुछ को आपसी मतभेद दूर करने पर ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं 28 अगस्त 2026 का आज का राशिफल और मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ व मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

Today Prediction Horoscope of 28 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि
आज पुराने कर्ज का बोझ कुछ हल्का होता नजर आ रहा है, जिससे मन को राहत मिलेगी। अचानक शेयर मार्केट से लाभ मिलने पर दिन और भी बेहतर हो सकता है, लेकिन फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है। काम को लेकर भागदौड़ रहेगी और इसी वजह से ध्यान थोड़ा भटक सकता है। किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों पर तुरंत भरोसा न करें। आपकी मेहनत का परिणाम देर से सही, लेकिन जरूर मिलेगा।

Today Prediction Horoscope of 28 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
आज सफलता का सीधा मंत्र है, जरूरी कामों पर ध्यान बनाए रखें। घूमने-फिरने के दौरान मिली कोई छोटी-सी जानकारी आगे चलकर आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अटका हुआ सरकारी काम आगे बढ़ने के संकेत हैं। घर को नया रूप देने का मन बनेगा। संतान की ओर से मिली अच्छी खबर खुशी देगी और आपकी नेतृत्व क्षमता भी लोगों के सामने उभरकर आएगी।

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Today Prediction Horoscope of 28 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
आज कुछ नया शुरू करने का उत्साह आपको भीतर से ऊर्जावान रखेगा। बस रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है, खासकर जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। पिता के साथ किसी कारोबारी योजना या डील पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। आपकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में राहत और सफलता मिल सकती है।

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Today Prediction Horoscope of 28 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

कर्क राशि
आज कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। मन पर बना तनाव कम होगा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है। हालांकि जरूरत से ज्यादा मौज-मस्ती आपको अपने जरूरी कामों से भटका सकती है। विरोधियों से सावधान रहें और परिवार से जुड़ी निजी बातें दूसरों के साथ साझा करने से बचें।

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