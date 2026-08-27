राशिफल 28 अगस्त: कुंभ और मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, फैसलों में बरतें सावधानी

1 of 13 28 अगस्त का राशिफल - फोटो : amar ujala

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Today Prediction Horoscope: 28 अगस्त 2026 का आज का राशिफल आपके जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में होने वाले बदलावों और संभावित अवसरों के बारे में खास संकेत दे रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल का असर आपकी राशि के अनुसार करियर, कारोबार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कुछ राशि वालों के लिए आज का दिन नई उपलब्धियां और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को जरूरी फैसले लेते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या सफलता मिल सकती है, वहीं व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क और लाभ के अवसर बन सकते हैं। प्रेम जीवन में भी कुछ राशि वालों को पार्टनर का सहयोग मिलेगा, जबकि कुछ को आपसी मतभेद दूर करने पर ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं 28 अगस्त 2026 का आज का राशिफल और मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ व मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

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मेष राशि

आज पुराने कर्ज का बोझ कुछ हल्का होता नजर आ रहा है, जिससे मन को राहत मिलेगी। अचानक शेयर मार्केट से लाभ मिलने पर दिन और भी बेहतर हो सकता है, लेकिन फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है। काम को लेकर भागदौड़ रहेगी और इसी वजह से ध्यान थोड़ा भटक सकता है। किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों पर तुरंत भरोसा न करें। आपकी मेहनत का परिणाम देर से सही, लेकिन जरूर मिलेगा।

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वृषभ राशि

आज सफलता का सीधा मंत्र है, जरूरी कामों पर ध्यान बनाए रखें। घूमने-फिरने के दौरान मिली कोई छोटी-सी जानकारी आगे चलकर आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अटका हुआ सरकारी काम आगे बढ़ने के संकेत हैं। घर को नया रूप देने का मन बनेगा। संतान की ओर से मिली अच्छी खबर खुशी देगी और आपकी नेतृत्व क्षमता भी लोगों के सामने उभरकर आएगी।

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मिथुन राशि

आज कुछ नया शुरू करने का उत्साह आपको भीतर से ऊर्जावान रखेगा। बस रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है, खासकर जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। पिता के साथ किसी कारोबारी योजना या डील पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। आपकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में राहत और सफलता मिल सकती है।

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