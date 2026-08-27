28 अगस्त का पंचांग: श्रावण माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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28 अगस्त को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और अतिगंदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 28 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।