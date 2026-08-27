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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 28 August 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

28 अगस्त का पंचांग: श्रावण माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Thu, 27 Aug 2026 05:14 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 27 Aug 2026 05:14 PM IST
सार

28 August Ka Panchang: 28 अगस्त को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। 

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Aaj Ka Panchang 28 August 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
28 अगस्त का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 28 August : 28 अगस्त को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और अतिगंदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 28 अगस्त के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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                सूर्य-केतु और बुध की महायुति से इन राशियों को होगा लाभ, करियर में दिखेगा बड़ा बदलाव
                                
                
                
                                
                                
                                                                                
                

                    
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आज का पंचांग- 28 अगस्त 2026

तिथि पूर्णिमा 09:46 तक
नक्षत्र शतभिषा 27:02 तक
प्रथम करण बावा 09:46 तक
द्वितीय करण  बालवा 21:52 तक
पक्ष शुक्ल   
वार शुक्रवार  
योग अतिगंदा 07:24 तक
सूर्योदय 05:58  
सूर्यास्त 18:39  
चंद्रमा  कुंभ राशि में  
राहुकाल 10:43 − 12:18  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास श्रावण  
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:53 − 12:44
 

सितंबर 2026 में ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों का मासिक राशिफल

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:53 − 12:44
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 28 अगस्त 2026
सूर्योदय का समय- 05:58
सूर्यास्त का समय- 18:39
चन्द्रोदय- 18:49
चन्द्रास्त- 05:48

जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के लिए राशि अनुसार करें उपाय, मिलेगा भाग्य का भरपूर साथ

आज का अशुभ मुहूर्त - 28 अगस्त 2026
गुलिक काल- 07:33 − 09:08
राहुकाल: 10:43 − 12:18
यमगण्ड: 15:29 − 17:04

Vivah Muhurat 2026: जुलाई से दिसंबर के बीच शादी के लिए कब हैं शुभ दिन ? यहां देखें सभी विवाह मुहूर्त

28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) दिन का चौघड़िया
चर: 05:57 - 07:32
लाभ: 07:32 - 09:07
अमृत: 09:07 - 10:42
काल: 10:42 - 12:17
शुभ: 12:17 - 13:53
रोग: 13:53 - 15:28
उद्वेग: 15:28 - 17:03
चर: 17:03 - 18:38

28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) रात्रि का चौघड़िया
रोग: 18:38 - 20:03
काल: 20:03 - 21:28
लाभ : 21:28 - 22:53
उद्वेग: 22:53 - 00:18, 29 August
शुभ:  00:18 - 01:43, 29 August
अमृत: 01:43 - 03:07, 29 August
चर: 03:07 - 04:32, 29 August
रोग: 04:32 - 05:57, 29 August
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