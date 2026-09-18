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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 19 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

आज का अंक ज्योतिष: इन चार मूलांक के लोगों को मिलेगी सफलता, आज चमक सकती है सोई हुई किस्मत

Fri, 18 Sep 2026 04:56 PM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 18 Sep 2026 04:56 PM IST
सार

आज का अंक ज्योतिष 19 सितंबर 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। जानें सभी मूलांक वालों के लिए करियर, धन, प्रेम और सेहत के मामले में कैसा रहेगा दिन।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 19 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला AI

Numerology 19 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए शुभ रह सकता है। कुछ जातकों को निवेश और व्यापार को लेकर मनाचाहा लाभ हो सकता है। लेकिन कुछ को सेहत परेशान कर सकता है। आइए जानते हैं 1 से 9 तक के सभी मूलांक वालों का हाल।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 19 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 1
सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। काम को लेकर किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। भाग्य के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। इस समय आप आत्मविश्वास के साथ जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना करने में सफल होंगे।
शुभ अंक - 43
शुभ रंग - ग्रे

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 19 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 2
दिन आपके लिए कुछ नए संकेत लेकर आया है। माना जा रहा है कि, कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार होने के संकेत हैं। रिश्तों को लेकर आप धैर्यवान रहें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
शुभ अंक - 20
शुभ रंग - लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 19 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 3
आज आपके सामने धन लाभ के नए अवसर आ सकते हैं। कोई साथी आपके साथ व्यापार करने की बात सामने रख सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर आज आप भावनात्मक रूप से संतुलित रहेंगे। रिश्तों में सुधार लाने के लिए आप अपनी ओर से पहल कर सकते हैं।
शुभ अंक - 31
शुभ रंग - हरा

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आज का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 4
मूलांक 4 वालों के लिए दिन खास रहेगा। लेकिन आज कुछ परिस्थितियों को समय रहते पहचानना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप किसी पर भरोसा करेंगे, जो आपके कार्य को सफल कर सकते हैं। निवेश को लेकर कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। 
शुभ अंक - 48
शुभ रंग - गोल्डन

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