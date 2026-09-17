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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 18 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

आज का अंक ज्योतिष: आज किसे मिलेगा लाभ और किसकी बढ़ सकती हैं समस्याएं, पढ़ें 1 से 9 तक अंक राशिफल

Thu, 17 Sep 2026 04:03 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 17 Sep 2026 04:03 PM IST
सार

आज का अंक ज्योतिष 18 सितंबर 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। जानें सभी मूलांक वालों के लिए करियर, धन, प्रेम और सेहत के मामले में कैसा रहेगा दिन।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 18 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला

Numerology 18 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। कुछ जातकों को करियर में लाभ मिलने के संकेत हैं, तो वहीं कुछ लोगों को छोटी-बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 1 से 9 तक के सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 18 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 1
आज का दिन कुछ परेशानियां आपके लिए लेकर आ सकता है। आज पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। इसके अलावा अचानक कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं।
शुभ रंग- हरा
शुभ अंक- 1

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 18 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 2
मूलांक 2 के लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। व्यापार के कामकाज में आज कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। अपने फैसलों पर विश्वास रखें और शांत रहकर आगे बढ़ें। इस दौरान विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी।
शुभ रंग- भूरा
शुभ अंक- 15

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 18 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 3
मूलांक 3 के लोगों को काम में परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी। कामकाज में तरक्की के योग बन रहे हैं, हालांकि बीच-बीच में कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक और खुशनुमा समय बीतेगा।
शुभ रंग- केसरिया
शुभ अंक- 4

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 18 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 4
आज छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें। जरूरतमंदों की सहायता करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। रिश्तों को संभालकर चलें और अपनों की भावनाओं का ध्यान रखें। आपको धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
शुभ रंग- पीला
शुभ अंक- 3

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