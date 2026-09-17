आज का अंक ज्योतिष: आज किसे मिलेगा लाभ और किसकी बढ़ सकती हैं समस्याएं, पढ़ें 1 से 9 तक अंक राशिफल

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Numerology 18 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। कुछ जातकों को करियर में लाभ मिलने के संकेत हैं, तो वहीं कुछ लोगों को छोटी-बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 1 से 9 तक के सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

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अंक 1

आज का दिन कुछ परेशानियां आपके लिए लेकर आ सकता है। आज पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। इसके अलावा अचानक कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं।

शुभ रंग- हरा

शुभ अंक- 1

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अंक 2

मूलांक 2 के लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। व्यापार के कामकाज में आज कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। अपने फैसलों पर विश्वास रखें और शांत रहकर आगे बढ़ें। इस दौरान विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी।

शुभ रंग- भूरा

शुभ अंक- 15

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अंक 3

मूलांक 3 के लोगों को काम में परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी। कामकाज में तरक्की के योग बन रहे हैं, हालांकि बीच-बीच में कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक और खुशनुमा समय बीतेगा।

शुभ रंग- केसरिया

शुभ अंक- 4

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