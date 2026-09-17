Numerology 18 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। कुछ जातकों को करियर में लाभ मिलने के संकेत हैं, तो वहीं कुछ लोगों को छोटी-बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 1 से 9 तक के सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
आज का अंक ज्योतिष: आज किसे मिलेगा लाभ और किसकी बढ़ सकती हैं समस्याएं, पढ़ें 1 से 9 तक अंक राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 17 Sep 2026 04:03 PM IST
सार
आज का अंक ज्योतिष 18 सितंबर 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। जानें सभी मूलांक वालों के लिए करियर, धन, प्रेम और सेहत के मामले में कैसा रहेगा दिन।
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