फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 16 सितंबर: मूलांक 3 के लिए नए अवसरों का दिन, मूलांक 7 को अनुभव से मिलेगा लाभ, पढ़ें अंक ज्योतिषफल

Tue, 15 Sep 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 15 Sep 2026 03:51 PM IST
सार

Aaj Ka Ank Jyotish 16 September 2026: आज अंक ज्योतिष के अनुसार आपका दिन कैसा रहेगा? जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े खास संकेत और आज के शुभ अंक।

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
16 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Ank Jyotish 16 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन पर उसके मूलांक का विशेष प्रभाव पड़ता है। जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, सोच, कार्यक्षमता और जीवन में आने वाली परिस्थितियों के बारे में कई संकेत मिलते हैं। ऐसे में 16 सितंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, यह जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज किसी मूलांक वाले जातक को करियर और कारोबार में सफलता मिल सकती है, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। 16 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आज किन क्षेत्रों में आपको सफलता के लिए अधिक प्रयास करना होगा और कहां परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से मूलांक 9 तक सभी जातकों का आज का अंक ज्योतिष, साथ ही जानें आपका शुभ अंक, करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 1
मूलांक 1 वाले जातकों के लिए आज का दिन अपनी योजनाओं को सही दिशा देने का है। आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का प्रभाव कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें। सेहत को लेकर अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और पर्याप्त आराम लें। रिश्तों में अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। परिवार के किसी सदस्य की मदद करने से मन को संतुष्टि मिलेगी।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: क्रीम

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 2
मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जो काम काफी समय से अटका हुआ था, उसे पूरा करने का रास्ता मिल सकता है। धन से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक खर्च करने से बचें। परिवार में किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव कम करने के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा काम में जरूर लगाएं।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नारंगी

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 3
मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। किसी अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने वाली सलाह भविष्य में लाभ दे सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन बचत पर भी ध्यान देना जरूरी है। घर में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बनेगा। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान पर ध्यान दें।
शुभ अंक: 11
शुभ रंग: हल्का लाल

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 16 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 4
मूलांक 4 के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे। किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। परिवार में चल रही किसी समस्या का समाधान आपकी सूझबूझ से हो सकता है। दांपत्य जीवन में छोटी बातों को तूल देने से बचें और बातचीत के जरिए स्थिति संभालें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम की अनदेखी न करें।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: गहरा नीला

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed