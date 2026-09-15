अंक ज्योतिष 16 सितंबर: मूलांक 3 के लिए नए अवसरों का दिन, मूलांक 7 को अनुभव से मिलेगा लाभ, पढ़ें अंक ज्योतिषफल

1 of 10 16 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Aaj Ka Ank Jyotish 16 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन पर उसके मूलांक का विशेष प्रभाव पड़ता है। जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, सोच, कार्यक्षमता और जीवन में आने वाली परिस्थितियों के बारे में कई संकेत मिलते हैं। ऐसे में 16 सितंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, यह जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज किसी मूलांक वाले जातक को करियर और कारोबार में सफलता मिल सकती है, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। 16 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आज किन क्षेत्रों में आपको सफलता के लिए अधिक प्रयास करना होगा और कहां परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से मूलांक 9 तक सभी जातकों का आज का अंक ज्योतिष, साथ ही जानें आपका शुभ अंक, करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा।

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मूलांक 1

मूलांक 1 वाले जातकों के लिए आज का दिन अपनी योजनाओं को सही दिशा देने का है। आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का प्रभाव कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें। सेहत को लेकर अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और पर्याप्त आराम लें। रिश्तों में अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। परिवार के किसी सदस्य की मदद करने से मन को संतुष्टि मिलेगी।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: क्रीम

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मूलांक 2

मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जो काम काफी समय से अटका हुआ था, उसे पूरा करने का रास्ता मिल सकता है। धन से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक खर्च करने से बचें। परिवार में किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव कम करने के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा काम में जरूर लगाएं।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नारंगी

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मूलांक 3

मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। किसी अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने वाली सलाह भविष्य में लाभ दे सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन बचत पर भी ध्यान देना जरूरी है। घर में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बनेगा। प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान पर ध्यान दें।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: हल्का लाल

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