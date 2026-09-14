अंक ज्योतिष 15 सितंबर: मूलांक 1 वालों की खुलेगी तरक्की की राह, मूलांक 3 के लिए धन लाभ के बनेंगे योग

1 of 10 15 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Aaj Ka Ank Jyotish 15 September 2026: आज का दिन अंक ज्योतिष के नजरिए से कई मूलांक वालों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। किसी को कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो किसी के लिए धन से जुड़े मामलों में दिन अनुकूल रह सकता है। वहीं, कुछ लोगों को रिश्तों और महत्वपूर्ण फैसलों में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत होगी। जन्म तारीख के आधार पर जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए 15 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है और किन मामलों में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए।

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अंक 1

आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। नौकरी, करियर या कारोबार से जुड़े मामलों में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। यदि किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो आज कदम बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। निजी जीवन में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा।

शुभ अंक- 52

शुभ रंग- सिल्वर

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अंक 2

आज आपको हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी। मन थोड़ा भावुक या परेशान हो सकता है, लेकिन परिवार और करीबी लोगों का सहयोग आपको मजबूती देगा। प्रेम संबंधों में समझ और अपनापन बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें।

शुभ अंक- 22

शुभ रंग- ग्रे

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अंक 3

आज आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना हो सकती है। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की दिशा में बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में भी लाभ के अवसर बन सकते हैं।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- हरा

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