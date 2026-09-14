फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 15 सितंबर: मूलांक 1 वालों की खुलेगी तरक्की की राह, मूलांक 3 के लिए धन लाभ के बनेंगे योग

Mon, 14 Sep 2026 07:42 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 14 Sep 2026 07:42 PM IST
सार

Aaj Ka Ank Jyotish 15 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। जानें आज करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामले में आपका दिन कैसा रहेगा और कौन से मूलांक वालों को मिल सकता है खास लाभ।

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
15 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Ank Jyotish 15 September 2026: आज का दिन अंक ज्योतिष के नजरिए से कई मूलांक वालों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। किसी को कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो किसी के लिए धन से जुड़े मामलों में दिन अनुकूल रह सकता है। वहीं, कुछ लोगों को रिश्तों और महत्वपूर्ण फैसलों में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत होगी। जन्म तारीख के आधार पर जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए 15 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है और किन मामलों में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। नौकरी, करियर या कारोबार से जुड़े मामलों में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। यदि किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो आज कदम बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। निजी जीवन में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा।
शुभ अंक- 52
शुभ रंग- सिल्वर

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज आपको हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी। मन थोड़ा भावुक या परेशान हो सकता है, लेकिन परिवार और करीबी लोगों का सहयोग आपको मजबूती देगा। प्रेम संबंधों में समझ और अपनापन बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें।
शुभ अंक- 22
शुभ रंग- ग्रे

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना हो सकती है। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की दिशा में बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में भी लाभ के अवसर बन सकते हैं।
शुभ अंक- 12
शुभ रंग- हरा

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 15 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। अचानक किसी परेशानी या चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शांत दिमाग से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी। दूसरों के साथ बेवजह बहस करने से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- क्रीम

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed