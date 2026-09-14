Aaj Ka Ank Jyotish 15 September 2026: आज का दिन अंक ज्योतिष के नजरिए से कई मूलांक वालों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। किसी को कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो किसी के लिए धन से जुड़े मामलों में दिन अनुकूल रह सकता है। वहीं, कुछ लोगों को रिश्तों और महत्वपूर्ण फैसलों में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत होगी। जन्म तारीख के आधार पर जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए 15 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है और किन मामलों में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
अंक ज्योतिष 15 सितंबर: मूलांक 1 वालों की खुलेगी तरक्की की राह, मूलांक 3 के लिए धन लाभ के बनेंगे योग
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 14 Sep 2026 07:42 PM IST
सार
Aaj Ka Ank Jyotish 15 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। जानें आज करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामले में आपका दिन कैसा रहेगा और कौन से मूलांक वालों को मिल सकता है खास लाभ।
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