अंक ज्योतिष 14 सितंबर: मूलांक 2 और 8 वालों की आर्थिक स्थिति में आएगा बदलाव, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

1 of 10 14 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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14 सितंबर 2026 का दिन मूलांक के आधार पर आपके लिए क्या खास लेकर आया है? अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से निकलने वाले मूलांक के जरिए दिन की ऊर्जा और संभावनाओं का अंदाजा लगाया जाता है। आज किसी मूलांक वाले जातक को करियर में सफलता मिल सकती है, तो किसी के लिए धन और रिश्तों के मामले में सावधानी जरूरी हो सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और कौन-सा शुभ अंक आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है।

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अंक 1

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। बेवजह की चर्चाओं में अपना समय खराब करने से बचें और जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करें। जीवनसाथी की किसी बात को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। मानसिक शांति के लिए ध्यान और मेडिटेशन करना लाभदायक रहेगा।

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- सफेद

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अंक 2

आज लोग आपकी बातों और व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। मीटिंग, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में आप शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने दम पर काम करने वालों के लिए भी आज का समय अनुकूल रहेगा। नए अवसरों को पहचानकर आगे बढ़ने का प्रयास करें।

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- पीला

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अंक 3

आज आपकी प्रतिभा और काम करने के तरीके की बड़े संस्थानों या अधिकारियों द्वारा सराहना हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण अनुबंध या प्रोजेक्ट का अवसर भी मिल सकता है। हालांकि आर्थिक नुकसान की आशंका को देखते हुए पैसों के मामलों में सावधानी बरतें। अचानक होने वाला खर्च मानसिक चिंता बढ़ा सकता है।

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- नीला

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