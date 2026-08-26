फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ambulance runs out of oxygen, 16-year-old boy dies near Vidisha

एमपी: विदिशा के पास एंबुलेंस में ऑक्सीजन हुई खत्म, 16 साल के किशोर ने तोड़ा दम; भोपाल लेकर जा रहे थे

Wed, 26 Aug 2026 07:30 PM IST
विदिशा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विदिशा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विदिशा Published by: विदिशा ब्यूरो Updated Wed, 26 Aug 2026 07:30 PM IST
सार

झांसी से भोपाल रेफर 16 वर्षीय भरत अहिरवार की विदिशा के पास एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से मौत हो गई। छतरपुर निवासी किशोर ने एक माह पूर्व जहरीला पदार्थ खाया था। विदिशा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, पीएम कर शव परिजनों को सौंपा गया।

विज्ञापन
Ambulance runs out of oxygen, 16-year-old boy dies near Vidisha
ऑक्सीजन खत्म होने से उखड़ने लगी सांसें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। झांसी से भोपाल रेफर किए गए 16 वर्षीय किशोर की विदिशा के पास एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से मौत हो गई। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना ने निजी एंबुलेंस सेवाओं की व्यवस्था और जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मृतक की पहचान 16 वर्षीय भरत अहिरवार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से छतरपुर जिले का रहने वाला था। उसके पिता बाबूलाल परिवार के साथ यूपी के गाजियाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं।

विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक, भरत ने करीब एक महीने पहले जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसके बाद गाजियाबाद में उसका इलाज चला। तबीयत में कुछ सुधार होने पर परिवार उसे वापस गांव ले आया, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। गंभीर स्थिति में परिजन उसे झांसी के अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: गुरु दक्षिणा कहकर बनाए संबंध? ज्ञानदास महाराज की अग्रिम जमानत खारिज, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

परिवार भरत को एंबुलेंस से झांसी से भोपाल ले जा रहा था। बुधवार दोपहर एंबुलेंस जब विदिशा के पास पहुंची, तभी उसमें मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो गई। परिजनों ने ड्राइवर को इसकी जानकारी दी, लेकिन तब तक भरत की हालत बिगड़ने लगी। आनन-फानन में एंबुलेंस को विदिशा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह भरा नहीं था और लंबी दूरी तय करने के दौरान रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म हो गई। आरोप है कि एंबुलेंस की पर्याप्त जांच किए बिना ही उसे लंबी दूरी के लिए रवाना किया गया। इस मामले में निजी एंबुलेंस सेवाओं की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल विदिशा मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed