विदिशा में बदहाल व्यवस्था: प्रसव पीड़ा से जूझती महिला को अस्पताल के गेट पर करना पड़ा इंतजार, वहीं जन्मी बच्ची

स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल व्यवस्था का एक मामला अहमदपुर स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया है। रविवार रात प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को परिजन एंबुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन वहां मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगा मिला। महिला को तत्काल उपचार और प्रसव सुविधा नहीं मिल सकी। इसी दौरान अस्पताल के बाहर ही उसने बच्ची को जन्म दे दिया। घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र की रात्रिकालीन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए इसकी शिकायत हेल्पलाइन 181 पर दर्ज कराई।

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