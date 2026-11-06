उमरिया: बाघिन अपने तीन शावकों के साथ पहुंची आबादी के करीब, लखनोटी के लोगों में दहशत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में वन्यजीवों की बढ़ती मौजूदगी अब आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी है। शुक्रवार की सुबह मानपुर से महज 8 से 10 किलोमीटर दूर ग्राम लखनोटी में उस समय ग्रामीणों के होश उड़ गए, जब गांव से लगे रिहायशी इलाके में एक बाघिन अपने तीन नन्हे शावकों के साथ विचरण करती दिखाई दी। बाघिन और उसके कुनबे की मौजूदगी ने पूरे गांव में हलचल मचा दी और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।

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