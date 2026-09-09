उमरिया क्राइम: वेल्डिंग दुकान के बाहर से 5.5 क्विंटल लोहे के पल्ले गायब, पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा

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मामला ग्राम घघरी स्थित कृष्णा वेल्डिंग वर्क के सामने का है। बरबसपुर निवासी तिलक राज विश्वकर्मा ने 8 सितंबर को चौकी सिविल लाइन, थाना कोतवाली उमरिया में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी के मुताबिक उसकी दुकान के सामने ट्रैक्टर-ट्रॉली की मरम्मत के लिए लोहे के पल्ले रखे हुए थे। इन पल्लों का वजन करीब 5.5 क्विंटल था और अनुमानित कीमत 60 हजार रुपये थी। 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच अज्ञात व्यक्ति लोहे के पल्ले चोरी कर ले गया।शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 473/26 के तहत धारा 303(2) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक उमरिया विजय भागवानी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा और एसडीओपी उमरिया पी.एस. परस्ते के मार्गदर्शन में आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई।जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके अलावा मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तीन संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।पुलिस के अनुसार पूछताछ में तीनों आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया पूरा 5.5 क्विंटल लोहे का सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक MP 54 ZC 9271 को भी जब्त किया है।पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बरामद ट्रॉली के लोहे के पल्लों की कीमत करीब 60 हजार रुपये है, जबकि जब्त पिकअप वाहन की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये है। इस तरह मामले में कुल 8 लाख 60 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया गया है।मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी उमरिया जिले के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद तीनों को जिला जेल उमरिया में दाखिल कराया गया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना आगे भी जारी रखी जा रही है।