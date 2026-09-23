उज्जैन: वैष्णोदेवी थीम पर सजे गणेश पंडाल मे भीषण आग, 11 फीट की गणेश प्रतिमा जलकर खंडित, मचा हड़कंप

धर्मनगरी उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित संतराम सिंधी कॉलोनी में बुधवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब श्री सम्राट नवयुवक मित्र मंडल द्वारा सजाए गए गणेश पंडाल में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और चारों ओर से जल उठी इस आग की चपेट में आने से 11 फीट ऊंची भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा जलकर खंडित हो गई।

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