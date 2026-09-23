पांच दिन बंद रहेंगे बैंक: शनिवार-रविवार और हड़ताल रहेगी प्रभावी, उज्जैन में 297 शाखाओं पर ताला; निपटा लें काम

देश के बैंक कर्मचारी 5-डे वर्किंग (पांच दिवसीय कार्य सप्ताह) की अपनी मुख्य मांग को लेकर एक बार फिर आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर आगामी 28, 29 और 30 सितंबर को लगातार तीन दिनों की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा की गई है।

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