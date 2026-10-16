दरिंदगी: परिवार संग सो रही दो साल की बच्ची का अपहरण कर बदमाश ने किया दुष्कर्म, चीखी तो रेत में दबा दिया सिर

विज्ञापन

विजयनगर थानान्तर्गत निर्माणाधीन साइट में रात के समय माता-पिता के साथ सो रही दो वर्षीय बच्ची कर अपहरण कर हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी युवक को दमोह जिले के जबेरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक के खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।