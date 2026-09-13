उज्जैन-देवास हाईवे के खूनी फंटे पर फिर हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही मौत; चक्काजाम

उज्जैन-देवास हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत भोलासा-सेमलिया-हरनावदा फंटे पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

विज्ञापन